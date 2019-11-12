【野戰謀殺案】警員作供講發現屍體經過　山上見染血眼鏡腰包掛樹

野戰發燒友Bosco兩年前疑被「戰友」誘上山殺害案今（12日）續。負責搜證的警員供稱，Bosco的屍體於2017年5月29日被發現，當時屍體的頭部被一個白色帆布袋「笠住」，並由一條啡色麻繩綁繫，其褲袋更有一張染血的入數紙，而警員在山上也發現染血的眼鏡。

高級警員蔣志泉稱上山搜證時發現一副染血的眼鏡在樹上。(李慧娜攝)

本案涉及兩名被告，分別為嚴汝衡（29歲及周正賢（23歲）。二人被控於2017年5月28日連同黃朗祺謀殺郭葦諾（又名Bosco，20歲），而周另被控連同黃暐浩作出妨礙司法公正傾向的作為，即移走或刪除郭手機內的資料。他們均否認控罪受審。

頭部被白色帆布袋笠住

控方傳召當時為東九龍總區重案組高級警員的蔣志泉作供，他憶述在2017年5月29日早上到藍田五桂山上搜證，並在山上發現有一副染血的眼鏡掛在樹上。當日稍後時間，有消防員在山坡找到事主的屍體，屍體的頭部被一個白色帆布袋「笠住」，並由一條啡色麻繩綁繫。

長褲內有染血入數紙

蔣繼指，屍體被搬到平地後，他在事主的長褲搜出黑色鎖鑰包、啡色銀包以及一張染血的入數紙；而在山坡約10米外，亦發現有一個啡色腰包掛在樹上。警員鄧勤熹在翌日也獲指派上山搜證，他在肇事山坡約17米發現染血的氣槍，惟他沒檢查彈匣，不知槍內是否有BB彈。另外，警員溫浩倫在黃朗祺的家中搜出防彈板。

案件編號：HCCC149/2018