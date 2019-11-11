【野戰謀殺案】警員作供指次被告被捕即說：阿sir係我殺死Bosco

野戰發燒友Bosco兩年前疑被「戰友」誘上山殺害案今（11日）續。控方傳召拘捕次被告的警長作供，他稱事發後1天登門拘捕次被告，次被告已即場承認殺死Bosco，當時次被告身上有傷，但已結焦；亦有警員供稱事發後在山上檢取了染血的鐵通及背包。另外，受今天「三罷」影響，亦有陪審員今早未能準時到庭，令審訊遲了1小時才開法，至下午4時15分，法官亦以交通情況不理想為由，決定提早讓陪審團回家，比平日正常時間提早了15分鐘。

郭葦諾的遺體由消防員運下山。（資料圖片）

本案涉及兩名被告，分別為嚴汝衡（29歲及周正賢（23歲）。二人被控於2017年5月28日連同黃朗祺謀殺郭葦諾（又名Bosco，20歲），而周另被控連同黃暐浩作出妨礙司法公正傾向的作為，即移走或刪除郭手機內的資料。他們均否認控罪受審。

警方指次被告被捕即招認

控方今早傳召警長黃耀廣作供，事發時他駐守東九龍總區重案組，他稱於2017年5月29日早上7時15分到周的住所，出示委任證後以謀殺罪名拘捕周，周在警誡下稱：「阿sir喺我殺死Bosco，佢部手提電話我收埋咗響我背囊度。」而黃即時與周作補錄口供，並將補錄口供讀出及交予周簽名作實，他否認期間曾對周使用暴力、威迫利誘。

留意到次被告身上有傷

在盤問下，黃承認搜屋期間，搜獲周的電話，當時要求周交出電話解鎖密碼，而周亦自行說出自己的電話解鎖密碼。黃又稱，在拘捕周時，已留意到他身上有傷，傷口當時已結焦，但黃表示現已忘記他身上哪處有傷。一般而言，若被告被警員毆打，應向值日官投訴，並由值日官拍攝傷勢，而由於周當時沒有投訴被警員毆打，所以黃也沒有拍攝周身上的傷勢。

控方另傳召3名負責檢取證物的警員梁曉敏、周榮發及溫國健，3人分別在藍田五桂山上檢取眼鏡臂、染血的迷彩背包及染血的鐵通。

官著陪審團提早離開

本案有陪審員今早因交通問題遲到，案件延遲至11時多才開庭，而下午約4時15分左右，法官向陪審團表示，鑒於現時交通情況不理想，太古廣場及數個地鐵站已關閉，所以決定提早散庭，讓陪審團可安全地返家。

案件明續。

案件編號：HCCC149/2018