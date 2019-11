【野戰謀殺案】聞首被告稱想打事主一鑊　證人認為不似開玩笑

野戰發燒友Bosco兩年前疑被「戰友」誘上山殺害案今(7日)續。一名「午夜郊遊群」的成員供稱,他知道首被告與Bosco就夜視鏡一事有過節,首被告並曾在一個聚會稱打算約Bosco行山「打佢一鑊」。他後來在群組中看到首被告發出「take him down」的訊息,他認為訊息關於「上山對Bosco做一啲不利嘅事」,並稱不認為是想整蠱Bosco。

證人吳星皓稱曾在聚會中聞首被告嚴汝衡說想打死者郭葦諾一鑊。(李慧娜攝)

兩名被告:嚴汝衡(29歲)及周正賢(23歲),被控於2017年5月28日連同黃朗祺謀殺郭葦諾(又名Bosco,20歲,下稱:事主),周另被控連同黃暐浩作出妨礙司法公正傾向的作為,即移走或刪除郭手機內的資料。他們均否認控罪。

證人為「半夜郊遊群」成員

證人吳星皓供稱,他中學透過玩野戰遊戲認識首被告,不時會與首被告吃飯、行山及參與野戰活動。他在2014年加入了名為「半夜郊遊群」的WhatsApp 群組,群組成員不時會舉辦聚會,包括行山及玩野戰。

買夜視鏡一事過節

吳續指,首被告與事主有過節,如買夜視鏡一事,2017年4月一次群組聚會中,成員提及事主一些負面的事,首被告更在聚會說打算約事主行山「打佢一鑊」。

至同年5月26日,吳在群組中收到「為聽日做準備」的訊息,吳認為「準備」是有關相約事主行山的事。他翌日也在群組中收到「I take him down when I isolate him with 06. (我在分開他與06時做底佢)」的訊息,他認為訊息有關「上山對Bosco做一啲不利嘅事」。不過,他當時已將群組靜止(mute)一年,偶爾才會閱讀組內的訊息,他後來看新聞才知道事主過世。

認為首被告並非想整蠱事主

吳在盤問時被問到野戰玩家是否會用「take down」、「take out」等術語,吳卻認為很少人會使用,他更是未見過,但認同也有人會用。辯方又指首被告曾在群組內用過有關術語,並問吳會否因看到這些用語認為「好大件事要報警」,吳回道:「群組講呢啲嘢吹水多,好少真喺會咁做。」

吳同意在2017年4月的聚會中,首被告有可能只是說要教訓事主,辯方指出首被告只想作弄事主,吳則反駁稱:「我唔覺得喺整蠱。」辯方又指是另一人說:「點解唔打Bosco一身。」並指首被告當時回應稱:「唔好,我地唔好咁做。」吳則表示不肯定。

案件編號:HCCC149/2018