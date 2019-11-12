【逃犯條例】江永祥駁斥韓國KBS訪問「蒙面警」　料是冒警

韓國電視台KBS近日播出訪問一名自稱現職香港警察的訪問，指出多月來示威期間，最少有兩宗示威者被強姦個案等。警察公共關係科高級警司江永祥今日（12日）在記者會上指，有關指控是惡意中傷，質疑受訪者並非真實的警員，形容蒙面、匿名，「我都分唔到佢係唔係我同事，但我相信唔係。」 江永祥並指出，行動中除了荃灣警署案件外，警方沒有接獲其他類似的性罪行案件。

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥。(林振華攝)

批惡意中傷 假警身份「不攻自破」

韓國電視台KBS播放一個以香港抗爭運動為主題的節目，一名稱是現職警察接受訪問。江永祥表示，該名聲稱是警員是蒙面、匿名人士，「我都分唔到佢係唔係我同事，但我相信唔係。」他表示，警方調查工作從來保密，除了有需要知道的人士外，其他人不會知道，受訪者不可能巧合負責調查多宗案件，指其假身份已經「不攻自破」。

就其訪問中對警隊的指控，江永祥指全部都是「惡意中傷」，感到遺憾和失望，並指過去數月「太多藏頭露尾匿名的人，對我們作出種種指控，令人感到相當疲倦。」他又呼籲如有證據，應除下口罩、面罩作出投訴。

除荃灣警署案外 無其他類似案件

有關節目訪問中指出至少有兩宗警員強姦示威者，江永祥指，一般而言有關性罪行調查，公共關係科不會主動向外公布，就算日常999接報，警方會主動提供打劫、偷竊罪行的資料，但從不向外公布性罪行。惟由於公眾關注，荃灣警署有人舉報懷疑被性侵個案，警方有限度向外公布資料，行動中除了荃灣警署案件外，警方沒有接獲其他類似案件。

Ｏ記李桂華：獲准索病歷 毋須通知報案人

就荃灣警署一案，指控遭警員強姦的女子發出聲明指其私隱被警方洩露，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，案件部分涉及司法程序，故未能透露詳情，但指出牽涉警員的嚴重案件，會安排高級別調查單位處理，如總區重案組搜證、核實案情，過程需要用工具查案，如需有法庭搜令才可獲得病歷，而法例上警方無指示需要通知報案人。李桂華強調，警方非故意披露案情，而是看到有需要澄清，涉及的並非細節。