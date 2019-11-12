【逃犯條例】示威者港大天橋拋雜物　清路障男子中頭爆缸

反修例風波持續，政府至今尚未回應民間五大訴求，今日（12日）再有網民發起「黎明行動2.0」破曉行動，多區出現堵路及警民衝突。昨日及今日分別有影片拍攝到，有示威者從高處擲物至地面架起路障。 其中香港大學港鐵站連接百周年校園的天橋上，下午約4時多仍有不少黑衣人士聚集，有男子企圖搬走馬路上的路障期間，被橋上人士擲下的雜物擊中，頭部受傷需送院治理。

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反修例風波持續，本港多區今日再有堵路行動，今日早上9時40分左右，香港大學港鐵站通往港大校園的C出口天橋上，有黑衣人向下面的馬路投擲垃圾桶、椅子等雜物，致薄扶林道一邊行車線阻塞，而有警車途經現場時，亦有橋上示威者投擲石粒，被其他人呼籲要「小心途人」，警車未有因此停下。

至下午約4時，香港大學港鐵站連接百周年校園的天橋上，仍有大批示威者聚集。有現場人士透露，一名穿白色上衣的中年男子在薄扶林道搬走路障期間，被橋上示威人士投擲的雜物擊傷，目測該男子頭部受傷，地面有血跡，他其後被送上救護車離開。

而《有線電視》拍到的新聞片段，被擲中的男子在企圖拆路障時被雜物擊中頭部流血，有橋上現場人士大叫「中咗人，要first aid !（急救員）」受傷男士一度躺在馬路上，多人走近嘗試提供協助，而受傷男士清醒，在救護員到場後自行上擔架床，由救護車送院治理。

事實上，非首次有示威者從高處擲物，另有片段拍攝到，有示威者從高處向有車輛行駛中的馬路投擲離物。警察公共關係科高級警司江永祥則在今日警方記者會上，形容有關行為危險，威脅公共安全。