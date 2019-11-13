【11.13市況】警方元朗清場　診所職員憂安全市民趁「假期」睇戲

網民發起的「三罷」行動踏入第三日，今早（13日）多區交通受阻，在巴士、東鐵及西鐵往九龍列車停駛的情況下，新界往港九交通癱瘓。 在元朗，防暴警察在上午約11時已到元朗大馬路戒備，先後舉起黑旗及橙旗。在氣氛緊張之際，附近仍有蔬果店如常營業，店員指「如果街市都收，市民點買嘢？」另外，在元朗形點商場，大部分商戶落閘，但仍有小部分食肆及戲院營業，有市民把握突如其來的「假期」睇戲。

防暴警曾在大馬路舉黑旗及橙旗。（勞敏儀攝）

今早示威者在元朗大馬路築路障，隨後防暴警前來清場，警告將使用催淚煙及開槍，現場氣氛一度緊張。

在警方防線附近的診所職員陳小姐（化名）表示，已通知上司診所門外有警員戒備，但因有病人預約，暫未能提早收工，若警方真的發射催淚彈，只能躲入診所，無奈說「驚啊，但已慣咗」。大馬路附近亦有護老院，職員表示暫時未有長者因吸入催淚煙而不適，「若真係打過嚟，只可以關門關窗，咁多老人家，唔通我抱佢哋走？」

位於大馬路的85度c分店玻璃被完全擊碎。（勞敏儀攝）

記者巡視大馬路附近街道，大部分商舖見防暴警到達即相繼落閘，亦有商舖被示威者破壞。一間位於大馬路的飲品店玻璃被完全擊碎，店內一片凌亂，飲品及麵包等散落一地，電視屏幕亦被打爛。但現場仍有蔬果檔如常營業，職員指「街市都收，市民點買嘢？」對面的小食店則指「對面幾間都未收，唔收住」，若催淚煙飄到，「應該收得切掛」。

蔬果店如常營業。（勞敏儀攝）

至於元朗形點商場，大部分商戶沒有營業十分冷清。吳氏一家今早特意開車到商場吃早餐，吳太說今日為兒子請假，因擔心他們吸入催淚氣體影響呼吸系統，「食完早餐就返去，唔想喺街道逗留，返去開車都要兜路」；而她亦「被放假」，因兼職教小朋友，相關課堂因安全考慮已取消。形點商場戲院如常營業，有零星市民購票，有市民指因交通問題而不用返工，小朋友就讀的學校也宣布停課，故趁「假期」與家人睇戲。

有零星市民趁「假期」買票睇戲。（勞敏儀攝）

此外，在西鐵及巴士停運下，的士生意供不應求。有市民今早從青衣的士站上車，去到大馬路時咪錶顯示140元，最終司機收費$190，無奈地被濫用50元附加費，下車時亦被司機抱怨。另有市民欲出九龍，但聽到司機要收100元附加費，馬上拒絕。