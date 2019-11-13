消防協會譴責縱火、破壞設施行為　重申竭力提供滅火救護服務　

再有網民今日（13日）早上發起三罷行動。加上受路面狀況影響，大部份巴士線停駛、多條港鐵路綫受阻。香港消防主任協會今日（13日）發聲明，表示近日部分示威者縱火、破壞公共設施等行為，不但足以釀成「災難性」的人命傷亡，亦嚴重影響消防處的滅火救援和緊急服務，協會表示嚴厲譴責任何縱火、惡意破壞社會秩序的「暴力」示威者，並指會竭成為市民提供滅火救援和緊急救護服務。

香港消防主任協會今日（13日）發聲明，表示近日部分示威者縱火、破壞公共設施等行為，不但足以釀成「災難性」的人命傷亡，亦嚴重影響消防處的滅火救援和緊急服務。（資料圖片）

聲明指，「本來一個文明的社會，以和平，理性的方式表達訴求是獲得支持和尊重的」。惟協會指，近日部分示威者「任意縱火」、「集體毆打不同人士」、「惡意破壞公共設施」、「從高處擲物攻擊行駛中的車輛」、「把大型物品掉進鐵路路軌」，及「在路上設置足以刺穿車呔的物品」，行為不但足以釀成「災難性」的人命傷亡，亦嚴重影響消防處的滅火救援和緊急服務。

協會續言，有「暴徒」向不同意見人士淋潑易燃液體，然後點火，導至該名人士生命現正危殆，批評「完全泯滅人性」。聲明又形容「暴徒」任意向店舖放火，嚴重影響樓上居民及周邊市民的生命財產，隨時觸發「災難性」火警。

協會嚴勵譴責任何縱火、惡意破壞社會秩序的「暴力」示威者，籲他們停止任何違法行為，讓社會盡快回復平靜。（資料圖片）

協會嚴勵譴責任何縱火、惡意破壞社會秩序的「暴力」示威者，籲他們停止任何違法行為，讓社會盡快回復平靜。協會又指會繼續「毋忘初心，團結一致，緊守崗位，竭誠為市民提供滅火救援和緊急救護服務」。