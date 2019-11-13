【11.12】中大聲明：遺憾警方多次發催淚彈及橡膠彈致員生受傷

警方昨日於中大二號橋與示威學生對峙，校長段崇智一度到場，惟調停不果。警方於衝突期間不斷發射催淚彈、橡膠子彈，多人被擊中受傷。中大今（13日）發聲明，提到在昨晚對峙過程中，校內多名員生受傷，大學深表遺憾及歉意。 中大重申，大學有絕不容許任何形式的暴力或危害他人安全的行為，任何人士如意圖利用大學校園作出任何違法或暴力行為，必須按照大學既定守則及法例。聲明又提及，段崇智昨晚親身到警署了解被捕中大生情況，三位學生已獲保釋並獲安排醫療及法律協助，未來將繼續為其他受傷員生提供協助。

聲明提到，儘管校長及高層人員屢次嘗試作出調停及談判，終因雙方持續對峙而不果。在對峙及衝突過程中，在場人士持續投擲汽油彈及攻擊物品等，警方亦多次發射催淚彈及橡膠彈等，導致校內多名員生受傷，大學深表遺憾及歉意。

11月12日，警方向中大校園發射催淚彈。（鄭子峰攝）

中大指，大學有責任保障校園內所有員生的安全，絕不容許任何形式的暴力或危害他人安全的行為。任何人士如意圖利用大學校園作出任何違法或暴力行為，必須按照大學既定守則及法例，維護校園及所有員生安全，懇切呼籲所有員生及社會各界人士，給予大學時間及空間讓大學盡快恢復秩序及安寧，讓大學可以繼續履行教與學的任務，以知識貢獻社會。