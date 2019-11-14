【11.13】政府嚴厲譴責違法暴力行為　感謝公務員緊守崗位

有網民昨日（13日）第三期發起「三罷」行動，多區出現警民衝突及堵路情況。政府今日（14日）凌晨發出新聞稿，譴責違法及暴力行為。政府批評，示威者及暴徒的行為嚴重影響交通，對市民造成極大不便，及阻礙緊急救援服務，「暴徒的暴力行為更是極為危險，嚴重威脅普羅市民及警務人員安全。示威者及暴徒罔顧法紀，剝奪其他市民的自由和權利，特區政府予以嚴厲譴責。」 特區政府又感謝公務員、公共服務提供者及各行各業的市民，緊守崗位，及體諒僱員情況並作彈性安排的僱主。

2019年11月13日下午5時50分左右，示威者在中環多處設置路障。（羅君豪攝）

政府凌晨發出新聞稿，指昨日（13日）是連續第三日在全港各區出現違法示威活動，暴徒趁機在不同地區作出縱火、投擲汽油彈、襲擊其他市民等暴力行為，危及市民安全。政府發言人表示，對示威者以至暴徒的違法及暴力行為予以嚴厲譴責。



發言人又指，過去幾日在多區有示威者堵路，有人在馬路上放置鐵釘、在列車路軌上堆放雜物，更有暴徒破壞巴士和公共設施，並向載有乘客的列車投擲汽油彈。此外，有蒙面暴徒在不同地方集結，在多處高空擲物、商場內、海底隧道收費亭及其他不同地方破壞和縱火、以致命武器攻擊警務人員、焚燒警車及投擲多枚汽油彈，亦有暴徒肆意襲擊其他市民，導致多名市民受傷，其中有人現時仍然危殆。

一人爬上鐵梯，眺望遠處防暴警察的動向。（梁鵬威攝）

發言人批評，示威者及暴徒的行為嚴重影響交通，對市民造成極大不便，亦阻礙緊急救援服務，「暴徒的暴力行為更是極為危險，嚴重威脅普羅市民及警務人員安全。示威者及暴徒罔顧法紀，剝奪其他市民的自由和權利，特區政府予以嚴厲譴責。」