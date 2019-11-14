周六同志遊行改中環愛丁堡廣場集會　大會強調和平理性發聲

舉辦超過10年的香港同志遊行將於本周六（14日）舉行，但遊行申請被警方拒絕，僅批准在中環愛丁堡廣場以集會型式進行活動，為多年來首次。根據香港同志遊行的社交網頁內指，活動將如期舉行，強調華麗地、和平地、理性地發聲。

今年警方只批准在中環愛丁堡廣場以集會型式進行活動，為多年來首次。（香港同志遊行fb圖片）

以往每年約11月均會舉行同志遊行，原定在周六（16日）舉辦第十屆平權遊行與集會，以往會由維園出發，步行至中環愛丁堡廣場舉行集會。但香港同志遊行的社交網頁內帖文，指今早收到警方的通知，指根據香港警方發出之不反對通知書，香港同志遊行2019活動只獲批准以集會型式進行，因此，周六（16日）的同志遊行將會改為集會。



帖文指到，大會以原定終點中環愛丁堡廣場作為集會場地，時間同樣為下午2時至6時，並會對原定的節目及攤位安排作出調整。香港同志遊行又提到，活動舉辦超過十年，歡迎所有支持性小眾的公眾參與，一起為向政府表達訴求、爭取基本人權，於司法制度下得到應有保障。

舉辦超過10年的香港同志遊行將於本周六（14日）舉行，有別於以往的遊行，今年警方只批准在中環愛丁堡廣場以集會型式進行活動。（香港同志遊行fb圖片）

大會又建議參加者當天穿上大會衣著主題，比喻「執返身彩」的六色彩虹的衣腳，呼籲出席人士秉承同志遊行的傳統，以「同志的方式」參與集會，華麗地、和平地、理性地發聲。