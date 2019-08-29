【香港同志影展】吳鎮宇演變性人　自爆享受扮女人不應壓抑自己

去年上映的港產片《翠絲》（Tracey），由黑哥姜皓文和惠英紅主演，更增加了香港人對跨性別人士的認知和關注。其實早在2012年，曾經有套同樣跟變性人有關的短片《我的路》（My WAY），由許鞍華執導，吳鎮宇和梁琤主演，鎮宇就是飾演變性人。 《香港同志影展》今年30週年，特別增設「香港回顧」環節，放映三部新舊香港同志電影。包括《男生女相：華語電影之性別》（關錦鵬導演）、《蝴蝶》（麥婉欣導演）及《女人就是女人》＋短片《我的路》（許鞍華導演），將於《香港同志影展》特別上畫。

其實吳鎮宇早在2012年就已經演出過以變性人為題的電影《我的路》。（電影公司提供）

《我的路》改編自真人真事，戲中講述吳鎮宇飾演一名已婚男子，是一名銀行職員，梁琤正是他的妻子且有一名兒子。太太一次收捨衣櫃時，發現鎮宇收埋好多女性衣服，後來更發現他其實一直有一顆渴望變做女人的心。隨後更決定接受變性手術，成為一名真的女人。故事情節跟《翠絲》內姜皓文的遭遇大同小異。

吳鎮宇着上黑絲、高跟鞋後，整個感覺就像做回自己。（電影公司提供）

吳鎮宇︰着起靚衫自然就變成一個女人

吳鎮宇作為一名金馬影帝，要挑戰變性人一角都有一定的難度，他曾在訪問中透露：「要墊大個胸同扮女人聲，開拍前要跟兩個變性人會面學嘢。」而且他更自爆好享受扮女人一刻：「呢個世界太多世俗眼光令人壓抑自己，我着起靚衫自然就變成一個女人……唔知點解我內在有一份艷麗。」

吳鎮宇以紙巾掩臉痛哭一幕，舉止非常女性！（影片截圖）

戲中吳鎮宇不但要扮有胸部，更有戴上假髮、穿上黑絲、高跟鞋、輕聲扮女人說話、化妝畫眼線等等，統統都無難到吳鎮宇。

而且由吳鎮宇被梁琤發現女人衫，以及打電話去質問他為何不聯絡的兩場戲中，吳鎮宇的演技十分精準，就連他說話的聲線都像女性般柔弱，甚至在拿紙巾掩臉痛哭一幕，也非常女性化，跟他平日Man爆形象相差甚遠，相信要他再接拍同類型電影都毫無難度。