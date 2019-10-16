【新灰姑娘】迪士尼再反傳統　神仙教母變「教父」非裔男同志飾演

迪士尼（Disney）推出的經典動畫改編真人版電影拍不停，近年有《獅子王》（The Lion King）、《小飛象》（Dumbo）、《阿拉丁》（Aladdin）等，接下來更會推出《小魚仙》（The Little Mermaid）、《白雪公主》（Snow White）、《灰姑娘》（Cinderella），而改編自《睡公主》（Sleeping Beauty）的《黑魔后2》（Maleficent: Mistress of Evil）將於明日10月17日上映。

新版《灰姑娘》大熱人選Lily James落馬。（劇照）

早前傳出新版《灰姑娘》將會開拍，不過大熱人選Lily James落馬，改由當紅女歌手Camila Cabello做女主角，歌迷對她的洗腦名曲《Havana》一定有印象，紛紛表示十分期待今次新版《灰姑娘》的歌曲。

新版《灰姑娘》由Camila Cabello出演女主角。（Camila Cabello IG）

Camila Cabello今年只有22歲，除了名成利就外，更有位靚仔男友Shawn Mendes，早前有粉絲笑言兩人親吻起來勁似兩條魚，兩人不嬲反而上傳熱吻片段俾大家睇，大方之餘又玩得，有指粉絲希望男主角可以由Shawn Mendes出演的話就最好不過！

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神仙教母（Fairy Godmother）由Billy Porter出演。（Getty Images）

教母變教父

雖然目前男主角未定，但在戲中對於「灰姑娘」同樣極為重要的神仙教母（Fairy Godmother）一角經已落實。早前傳出迪士尼再次一反傳統，該角將會邀請非裔同志男演員Billy Porter出演，確定消息一出後，當然令影迷們相當驚訝，直言迪士尼果然走在最前衛的戰線上！

Billy Porter在去年的第91屆奧斯卡上可謂搶盡焦點，因為他以一身黑色西裝絲絨大篷裙登場，鑑於他是黑人，又是位男同志，他自言：「男子的氣質就會受到質疑。」Billy Porter有此行為其實只是為了透過衣服表達自己，他說：「既然女生每天都可以穿褲子，為什麼男生穿上裙子，大家的反應就這麼大？」帶出男女都可以平等而且不應受到歧視的目的。