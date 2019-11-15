【11.14】港鐵指露天路軌多次被投擲汽油彈　批威脅乘客員工安全

反修例風波持續，港鐵多次成為示威者破壞目標。港鐵今日（14日）指，今日發生多宗向露天路段的路軌範圍投擲汽油彈的事故，涉事範圍包括東鐵綫紅磡站至旺角東站之間一段路軌範圍、觀塘至藍田之間的架空路軌範圍。港鐵指，此舉不但影響列車服務，更嚴重威脅乘客及港鐵員工安全，對此予以嚴正譴責。

有人從高處向東鐵綫紅磡站對開路軌範圍投擲汽油彈。（港鐵提供）

港鐵發出新聞稿稱，由於「暴徒」持續針對鐵路設施、進行惡意破壞、縱火及以雜物堵塞路軌，多個港鐵車站及東鐵綫沙田站至羅湖、落馬洲站路段今日（14日）未能提供服務，嚴重影響市民出行。今日再發生多宗向露天路段的路軌範圍投擲汽油彈的事故，不但影響列車服務，更嚴重威脅乘客及港鐵員工安全，對此予以嚴正譴責。

港鐵稱，由昨晚至今繼續有多個港鐵站被「暴徒」非法闖入大肆破壞。其中，東涌站多道月台幕門的玻璃被硬物擊毀，碎片散落月台及路軌範圍，客務中心及其他車站設施亦被毀壞。維修人員其後在安全情況下，進入車站檢查及清理，但由於損毀嚴重，東涌站今日需要關閉。

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將軍澳站昨晚關閉後被人闖入並縱火

而將軍澳站昨晚關閉後亦被「暴徒」闖入並大肆破壞，客務中心被惡意縱火，及至早上約10時15分，「暴徒」亦再次破壞車站閘門闖入車站進行破壞，今日車站被迫關閉。

路軌範圍被人投擲汽油彈

港鐵又指，今早東鐵綫服務屢次遭受干擾，列車服務嚴重受阻。東鐵綫紅磡站至旺角東站之間一段路軌範圍，兩度被「暴徒」投擲汽油彈，嚴重危及乘客及港鐵員工安全，影響列車服務，紅磡站至旺角東站之間的服務一度暫停。

而今日下午近12時，有「暴徒」向觀塘至藍田之間的架空路軌範圍，投擲汽油彈。列車服務一度受阻，經港鐵人員處理並確定可安全行車後，大約20分鐘後恢復行車。

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西鐵綫：乘客爭執 列車運作受阻

西鐵綫方面，早上約7時25分，天水圍站有列車被阻礙車門及有乘客爭執，列車運作嚴重受阻，元朗站至兆康站的西鐵綫列車服務被逼暫停。同時，錦上路站亦有人爭執而需要疏散，車務控制中心安排列車不停該站。其後在確定相關車站秩序恢復正常後，西鐵綫服務可恢復來回紅磡站至兆康站。

另外，多個市區鐵路綫的車站包括太子、油塘、佐敦等車站亦持續有阻礙車門運作和乘客爭執的情況，令列車服務嚴重延誤。輕鐵方面，昨天多個路段如元朗大馬路一帶、天耀路/天湖路交界、市中心站附近等的路軌範圍及鐵路設施被嚴重破壞，包括被人從高處投擲雜物令雜物，影響架空電纜；又用電鋸切割路軌等。維修人員通宵在多處進行檢查及維修，但受到持續的堵路影響，輕鐵的列車服務受嚴重影響，多條路綫需要改道甚至暫停。

港鐵譴責相關行為 已就事件報警

港鐵公司重申，向路軌或行駛中的列車投擲物品或縱火，會對乘客、港鐵員工和鐵路設施的安全構成十分嚴重的威脅，有關違法行為可能導致嚴重傷亡。港鐵強烈讉責「暴徒」的行為，已經就事件報警，並會追究涉事人士的責任。