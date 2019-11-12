食環署：車公誕市場設乾濕貨檔位　下周三公開競投　若取消按退款

食環署早前宣布，2020年農曆年宵市場將不設乾貨攤位，只設熟食及濕貨攤位，並將檔位底價減至去年的一半。 食環署今日（12日）再公布，2020年沙田車公誕市場攤位將設有44個乾貨攤位及4個濕貨攤位，將於本月20日（下周三）進行公開競投，而競投低價為2019年檔位的一半。食環署強調，政府可在不交代原因下，延遲、縮短甚至取消整個市場，並按剩餘日期退還競投費用。

食環署今日（12日）再公布，2020年車公誕市場攤位會設有44個乾貨攤位及4個濕貨攤位，將於本月20日（下周三）進行公開競投。（資料圖片）

食環署發言人公布，一年一度的車公誕市場將於2020年1月22日至2月8日，一連18日在沙田翠田街足球場舉行，場內將設44個乾貨攤位及4個濕貨攤位，乾貨攤位底價為2310元，濕貨攤位底價則為550元。攤位暫定舉行日數與2019年一樣，但競投底價比2019年平一半。

食環署指，車公誕市場公開競投將於本月20日（下周三），上午9時半在沙田禾輋邨的禾輋社區會堂舉行，凡年滿18歲或以上並常居香港者，均可參與競投。而在市場舉行前兩日（即2020年1月20日至21日），檔主可開始搭建攤位，但期間不准營業。

政府有權不交代原因下延遲、縮短或暫停市場



發言人強調，投得攤位者須遵守特許協議內所列的全部條款及規定，否則署方有權解除該特許協議，而獲許可人須即時將攤位騰空。

而政府可在無須交代原因下，延遲開始日及縮短特許期（包括搭建攤位和市場營業時間），甚至暫停或取消整個或部分市場，屆時食環會把競投價格據剩餘日期按比例無息退還予受影響的檔主。檔主及其僱員均須在政府發出口頭或書面通知指定時間或之前撤離准用範圍。

食環署亦提醒攤主，只可在其攤位售賣及推廣准售商品，不得使用准用範圍作任何其他活動。若當局食環署認爲檔主進行違法、不道德或不符市場宗旨之活動，署方有權指示停止。