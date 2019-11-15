衛生署回收鹽酸米諾環素注射用劑　產品混有一塊玻璃碎片

衞生署今日（15日）同意四季國際有限公司及宏通藥業有限公司，因潛在品質問題從市面回收一個批次（批次編號：ES0057）的鹽酸米諾環素100毫克注射用劑Taiyo產品；該批次的產品混有一塊玻璃碎片，相信是在生產過程中，由於玻璃瓶破損導致。

衞生署今日（15日）同意兩間持牌藥物批發商四季國際有限公司及宏通藥業有限公司，因潛在品質問題從市面回收一個批次（批次編號：ES0057）的鹽酸米諾環素100毫克注射用劑Taiyo產品。

衞生署今日（15日）同意兩間持牌藥物批發商四季國際有限公司（四季）及宏通藥業有限公司（宏通），因潛在品質問題從市面回收一個批次（批次編號：ES0057）的鹽酸米諾環素100毫克注射用劑Taiyo產品。

衞生署接獲批發商通知，指製造商在測試期間發現上述批次產品混有一塊玻璃碎片，相信是在生產過程中，由於玻璃瓶破損導致。作為預防措施，製造商自願回收受影響批次產品。

衞生署指，上述產品含有米諾環素，是用於治療細菌感染的處方藥物。有關產品並未在香港註冊，但曾進口以供應註冊醫生為個別病人治療使用。根據批發商的資料，受影響批次產品曾供應給醫院管理局及私家醫院。