【綠置居2019】兩屋苑3696單位下月接受申請　售價82萬至273萬元

房委會資助房屋小組委員會今日（15日）通過「綠置居2019」的平均售價及銷售安排，柴灣蝶翠苑和青衣青富苑兩個屋苑共3,696個單位，以市值四九折定價，售價82萬至273萬元不等。計劃預計將於下月開始接受申請，明年3月進行攪珠，5月開始邀請合資格申請者選樓。 另外，新一期居屋原定下周四（21日）開始揀樓，但據了解，因應近月反修例示威不斷，房委會決定押後進行，但仍以本月底開始揀樓為目標。

青衣綠置居青富苑提供2,868個單位。（資料圖片）

兩屋苑為柴灣蝶翠苑、青衣青富苑

「綠置居2019」推售的兩個新發展項目，即柴灣蝶翠苑和青衣青富苑，合共提供3,696個單位。蝶翠苑將提供828個單位，單位實用面積為約187平方呎至約320平方呎；青富苑則提供2,868個單位，單位實用面積為約187平方呎至約471平方呎。

另外，於「綠置居2018」出售但因買賣協議撤銷而收回的麗翠苑單位將納入是次銷售計劃內重售。除了現時已收回的12個單位外，連同截至明年4月為止確知額外收回的單位，亦會一併納入是次銷售計劃重售，同樣以四九折出售。

市價四九折出售

房委會指，「綠置居2019」單位的折扣率定為51%（即四九折）。按評定市值折減51%後，兩個「綠置居」新發展項目的單位售價由約82萬元至約273萬元。以實用面積計，蝶翠苑單位平均售價每平方呎為6,100元，青富苑單位平均售價則為每平方呎5,460元。

柴灣蝶翠苑提供828個單位。（資料圖片）

明年3月攪珠、5月選樓

計劃預計將於下月開始接受申請，明年3月進行攪珠，5月開始邀請合資格申請者選樓。「綠置居2019」的申請費為250元。

「綠置居2019」合資格申請者選樓的先後次序，取決於他們所屬申請類別的優先次序、配額比例及攪珠結果。受公屋清拆計劃影響的美東邨和白田邨住戶，其申請將獲絕對優先選樓資格。

400個單位預留一人申請者​

另外，房委會指，將會為參加「家有長者優先選樓計劃」的家庭申請者設定1,100個單位的配額。如參加該計劃的家庭申請者未能取得配額，仍有機會以「其他家庭」類別身分購買單位；另一方面，該計劃下未用盡的配額，會撥歸「其他家庭」類別的申請者。

同時，為了讓一人申請者有合理機會購買單位，小組委員會亦同意為一人申請者預留400個單位。根據既定的安排，一人申請者在家庭申請者選樓後，可以選購餘下400個任何面積的單位。