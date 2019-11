【11.14】教育局：全港學校續停課至周日　教大嶺大畢業禮延期

因反修例引發的示威越演越烈,網民連續多日發起三罷行動,受路面狀況影響,大部份巴士線停駛、多條港鐵路綫受阻;繼今日(14日)停課後,教育局宣布,全港學校明日(15日)至周日(17日)繼續停課。 另外,香港大學及理工大學料會改以網上進行教學活動;公開大學則宣布取消明日至周日的所有課堂。而教育大學及嶺南大學分別公布,原定本月22及23日,以及本月21日舉行的畢業禮將延期舉行。

教育局指出,由於堵路及阻礙交通服務情況持續,而且範圍廣泛,基於安全考慮,全港學校(包括幼稚園、小學、中學及特殊學校)明日(15日)至周日(17日)繼續停課。



教育局指,在上課日停課期間,學校必須保持校舍開放,教職員在安全可行的情況下須返回學校照顧返抵學校的學生,與家長保持溝通,並在安全可行的情況下方可安排學生返家。教育局再次強烈呼籲停止一切暴力及破壞行為,盡快令社會回復秩序,讓學童安全上學。學生應留在家中,不要在街上流連,遠離危險,更切勿參加違法活動。

大專院校方面,香港大學表示,由於近日往返港大的交通嚴重受阻,且不明朗因素持續,故校方將暫停餘下學期在校園內的教與學活動,所有學習將改爲網上進行,讓學生毋須返校,甚至離港仍可繼續完成課程和學習進度評核;除了課程資料和評核會上載至大學網上學習系統(Moodle),考試亦將會在網上舉行或以其他考核方式取代,詳細安排將於未來數天公布。



浸大今日亦向學生和教職員發緊急安全呼籲,英文電郵中直言,九龍塘校園內外均存在明顯安全風險(clear safety risks both outside and within the Kowloon Tong Campus),呼籲所有在九龍塘校園內的學生遠離危險及避免作出任何可能導致衝突的事情。浸大又表示,出於安全考慮,提醒所有留校學生留在學生宿舍內,並遠離危險;校方指,目前進出校園通道仍然安全,要求在校教職員盡快離開校園。

至於公開大學亦宣布,考慮交通狀況後,決定取消明日至周日(15至17日)的所有課堂,並提醒所有學生和教職員注意安全。而香港科技大學學生會編委會亦在facebook表示,接獲校方通知,科大校園將繼續關閉至周日,期間所有課堂取消,校園診所亦會暫停開放至周日,期間校園保安會維持森嚴。期間有飯堂和超級市場維持開放。

而香港教育大學及嶺南大學亦宣布會將畢業禮延期,教大指,鑑於社會情況,原定下周五及六(本月22及23日)舉行的學位頒授典禮將延期舉行,有關日期將稍後公布;而嶺南大學則表示,原定於下周四(21日)舉行的第50屆畢業典禮將延期,校方將於合適情況下補辦典禮。

理大預計取消本學期所有面授課程

據了解,理工大學校方已發出電郵,通知各教職員本學期所有面對面教學(face-to-face teaching)已經取消,全部改以網上形式教授,並預計將會於日內通知所有學生。暫時未知餘下課業將如何處理,料會以網上教學進行。而理大國際交換生可於其本國大學進行考試,讓所有學生在新安排下獲公平評核。

網民連續多日發起三罷行動,香港理工大學內亦多次發生衝突,警方亦多次向理大校內發射催淚彈。