【11.15】吐露港交通被堵　政府設免費街渡來往大埔及烏溪沙

網民連日發起清晨堵路行動，而中文大學及吐露港公路更成為戰場，示威者與警方爆發大型衝突。日前示威者用雜物堵塞一段吐露港公路，該路一度無法通車。由於路段交通受阻，政府公佈提供街渡來往大埔及烏溪沙，以及免費巴士由大埔海濱公園接駁至大埔墟火車站及港鐵上水站。

本港連日有示威堵路，全港交通出現擠塞情況。大埔方面，有示威者以雜物堵塞並癱瘓吐露港公路，車輛無法行駛該路段。今晨示威者清除部份路障，讓出南北方向各一條行車線，冀政府答應兩項訴求，包括釋放被捕示威者及成立獨立調查委員會。直到今晚7時許，吐露港公路沙田方向一條今朝開通的行車線又再被封，示威者重新設置路障，有示威者稱「因為張建宗唔答應我哋要求。」

政府今晚公佈，為便利於大埔區及北區居住及工作人士的出入，於今日下午5時至晚上10時30分，提供免費渡輪服務來回烏溪沙公眾碼頭至大埔海濱公園碼頭。同時民政處亦提供免費旅遊巴士來回：大埔海濱公園大貴街迴旋處至大埔墟港鐵站；以及來回大埔墟港鐵站（新達廣場電梯後面）至上水港鐵站（彩園邨的士站近寶石湖邨避車處）。

政府又稱，暫定本周六亦有來回烏溪沙及大埔的渡輪班次，以及來回大埔墟港鐵站至上水港鐵站的免費巴士服務，服務時間為上午7時至晚上7時。

由於路面交通受阻，有部分人專程轉乘渡輪往來大埔及烏溪沙。（王譯揚攝）

烏溪沙公眾碼頭目前有船隻靠岸，碼頭有一名男子舉起寫上「免費街渡往大埔海濱公園」的牌子。該名男子稱，由於目前吐露港交通擠塞，民政署會在五點半到十點半提供船隻，船隻分別提供90人及230人座位，由烏溪沙碼頭前往大埔海濱公園，並在大埔海濱公園設免費接駁巴士，往大埔墟火車站及上水站。

有人於烏溪沙碼頭舉牌，指有免費街渡往大埔海濱公園。（徐嘉蒓攝）

下午5時許，烏溪沙公眾碼頭有多人排隊候船。有乘客表示，他居住大埔，在沙田上班，正處於塞車地帶，卻因「馬鐵成日斷」而不想乘搭鐵路交通，故來到烏溪沙乘船，希望盡辦法回家。另外，有上船乘客焦急表示，自己居住大埔，但已經「幾日冇返過屋企」，回家心切，故來到乘搭街渡。

道路受阻，有乘客回家心切轉乘街渡。（王譯揚攝）

馬料水渡輪碼頭方面，出入口被雜物堵塞，而且並沒有船隻駛至，現場相當平靜無人逗留。附近單車徑亦只有少量市民踩單車。