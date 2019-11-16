【區議會選舉】蔡海偉、莫宜端籲政府如期辦區選　否則社會更躁動

區議會選舉將於本月24日舉行，社會各界均關心政府會否因應近月社會狀況，考慮延遲甚至取消本屆選舉。社聯行政總裁蔡海偉，以及勞工及福利局前政治助理莫宜端今日（16日）出席電台節目時呼籲，政府應如期舉辦區議會選舉。蔡海偉稱，市民能以選舉此正常渠道表達意見，如果選舉不能舉行，市民只會更躁動，屆時社會狀況只會更差。莫宜端亦表示，選民可以用選票表達意願、心聲，如果選舉受到拖延或者取消，將會打擊市民希望。

勞工及福利局前政治助理莫宜端表示，如果選舉受到拖延或者取消，將會打擊市民希望。（資料圖片）

蔡海偉補充，社會對過去大遊行的參與人數有所爭議，但選票數目則清晰。他稱如果民主派候選人在本屆選舉的得票遠遠多過上屆選舉，反映市民對政府非常不滿，要求政府回應訴求。而選票亦能反映市民對暴力升溫的看法，以及市民有多強硬地要求政府改變。莫宜端亦指出，選舉及選票具象徵意義，認為區議會雖然只是諮詢組織，但政府以往會透過區議會就重大決策收集意見，並指『如果連票都無得投，俾市民印象更加差』。而區議會選舉結果亦會影響特首選委會組成，在政制上有重要性。

對於政府應採取什麼措施平息亂局，蔡海偉認為政府無法以警察執法平息亂局時，應考慮其他方法，如以施政手段止暴制亂，並認為政府要反省為何勇武示威者數量會越來越多。至於社區對話，他認為如果不滿足一些前設的話，對話的效用不大。蔡海偉亦擔心中央會以出動解放軍等方式直接處理香港的亂局，因此他呼籲港府以『更文明的方法處理』，例如成立獨立調查委員會，甚至改組政府官員，改革警隊，令市民認為政府回應了訴求。而成立獨立調查委員會，甚至是在立法會引用權力及特權法，才能還原事件及知道真相，從而解決問題，處理到市民現時對警隊的仇恨。他亦同意九大校長的聲明，指只有政府及特首有能力解決問題。

莫宜端亦批評，現時政府以警方強硬執法止暴制亂的方法，衍生一些困擾市民的問題，例如催淚彈殘留物，因此促請政府處理現時市民需要及面對的問題。她又質疑警方是否要以攻入中大校園的方式制止犯罪，指當時中大校長段崇智已經現身斡旋，但警方依然發放催淚彈，對此感到心痛。她亦不認同警方指大學管理層無法管治學生的說法，認為現時學生的不滿到達沸點，『不是高層講一聲就停到』，不應將責任放在學校上。近日亦有建制派動員市民參與止暴，但她認為此舉是利用群眾鬥群眾，只會加大社會撕裂。