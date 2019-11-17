【11.17市況】康文署：香港歷史博物館和香港科學館現正關閉

反修例風波持續超過五個月，有網民於上周發起一連五日的「三罷」，各區爆發衝突，多處交通受阻。至今（17日），雖大部分路障已被清除，惟部分地區仍有示威者留守。社署表示，由於預計今日可能出現交通及突發事故情況，勸諭市民今日不要送子女或家人到提供課餘託管服務的中心及長者服務中心。

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【15:55】康樂及文化事務署宣布，因應附近出現的特殊情況，油尖旺區的尖沙咀公共圖書館、香港歷史博物館和香港科學館現正關閉，以確保場地使用者及員工的安全。

而早前關閉的深水埗區石硤尾公園網球場已於下午三時重開，此外，所有陸上康樂設施，離島區除外，將於晚上9時陸續關閉；所有公眾泳池，包括離島區的東涌游泳池，則開放至第二節休池時間完畢後關閉。至於離島區的其他陸上康樂設施，則於晚上8時陸續關閉。



除油尖旺區的油麻地戲院將提早至下午6時關閉外，其他的表演場地將開放至節目完結。所有圖書館和博物館則繼續開放至正常閉館時間。

【15:13】社署勸諭市民明（18日）不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心及展能中心在內的日間康復服務單位，但各中心仍會繼續開放予有需要人士。市民如有需要送子女或家人到中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡。



【15:05】衞生署宣布，考慮到交通服務受阻，並為確保病人和員工的安全，署方轄下提供晚間服務的美沙酮診所今日將提早於晚上9時關閉。



【09:20】康文署宣布，因應附近出現的特殊情況，深水埗區的石硤尾公園網球場和油尖旺區的尖沙咀公共圖書館現正關閉，以確保場地使用者及員工的安全。署方會密切留意情況，適時公布轄下場地的安排。



【06:00】社署表示，由於預計今日可能出現交通及突發事故情況，勸諭市民今日不要送子女或家人到提供課餘託管服務的中心及長者服務中心。市民如有需要，可先與中心或服務單位聯絡以確定其開放時間。