【逃犯條例】陳茂波批暴力仇恨正吞噬社會　違法行徑近乎恐怖主義

反修例風波蔓延至大學，衝突至今仍未平息。財政司司長陳茂波今日（17日）網誌以「拒絕攬炒」為題，指出暴力和仇恨正在吞噬整個社會，也讓香港處於極為危險的境地，認為無論是甚麼藉口，都絕不可能成為暴力的理由，現在比任何時候都更需要與暴力割席。 陳茂波批評「私了」和「裝修」行為，是以暴力追求所謂的「公義」、甚至「復仇」：「這又與恐怖分子有什麼分別？說白了也不過是以殘暴的手法來恐嚇他人。」 他又提及，日前一名70歲的食環署外判清潔工疑被投擲硬物擊中頭部傷重不治，認為嚴重違法暴行直接危及無辜市民的生命安全，蠶蝕香港社會一直珍視的文明理性價值，行徑近乎恐怖主義。

陳茂波指出暴力和仇恨正在吞噬整個社會，也讓香港處於極為危險的境地。（陳茂波網誌）

陳茂波在網誌引用統計處日前公布最新修訂的本地生產總值數字，確認本港第三季經濟按年收縮2.9%，是十年來首次錄得按年跌幅，亦是過去六個季度中，下跌速度最快的一季，認為在外圍經濟困擾出口的背景下，不斷惡化的社會危機，已顯著地增添經濟下滑壓力。在旅遊業方面，10月和11月首10日訪港旅客人次跌幅仍超過四成，零售業銷貨量在第三季按年大幅下跌19.5%；同時經濟壓力持續增大影響到勞工市場，與消費及旅遊相關行業的失業率顯著升至5%，未來情況並不樂觀。

過去一周防暴警與黑衣人多次對峙，黑衣人投擲燃燒彈，防暴警發射催淚彈。（資料圖片 / 余俊亮攝）

任何罷工、罷市只會令經濟雪上加霜

有網民上周發起「三罷」，陳茂波認為任何罷工、罷市只會令經濟雪上加霜，打工仔搵食更艱難，又認為「暴徒」以堵塞主要幹道的方式，企圖迫使市民變相「被罷工」，不但為市民帶來不便，更對他們的安全造成威脅，是非常自私和不負責任的做法。 陳茂波批評「私了」和「裝修」行為，是以暴力追求所謂的「公義」、甚至「復仇」，「這又與恐怖分子有什麼分別？說白了也不過是以殘暴的手法來恐嚇他人。」

對於有市民自發移開在馬路上的磚頭和雜物，讓道路恢復通行，陳茂波稱令人感動，認為社會上仍有一份沉默但堅實的力量，不願看到社會繼續沉淪下去，願意為這個彼此都疼愛的家默默地付出。