【逃犯條例】新加坡國際學校家長通報　有人經網絡遊戲招學生示威

反修例風波持續超過五個月，被捕人數已超過3,000人，當中包括12、13初中學生。上周再有網民發起多日「三罷」行動，多區交通受阻，風波未見有平息跡象。有國際學校近日向學生、家長發信，指接獲家長通知，其子女玩線上遊戲時，曾受到邀請參與示威，點名其中一款遊戲是Minecraft。校方提醒，學生應遠離衝突地區。 有家長表示，未曾聽過上述情況，惟其形容示威活動的消息早已「無孔不入」。他建議父母不應避談話題，而是應向子女解釋清楚社會問題、危險性，強調只有在雙方互信的基礎下，子女才會對家長坦誠。

新加坡國際學校向學生、家長發信，提醒有人經網絡遊戲招學生示威。

通告點名有學生玩Minecraft獲邀示威

教育局自上周四（14日）起宣佈停課，今（17日）再指目前尚有不穩定因素，而星期一亦是周末後第一個繁忙的工作日，基於安全考慮，全港學校（包括幼稚園、小學、中學及特殊學校）明日繼續停課。



新加坡國際學校向中學部學生、家長發信，表示收到數名家長的通知，其子女在玩線上遊戲，如Minecraft遊戲，受到邀請參與示威行動。其後，便收到一個在通話平台Discord的群組對話邀請。學校提醒，沒有不反對通知書的示威是違法，而在暴力衝突中，參加者的自身安全難以保證，呼籲學生遠離衝突地區。

家長：示威資訊無孔不入

香港東區家長教師會聯會副主席趙明則表示，未曾聽過上述情況，惟其認為中學生有多個途徑接觸示威資訊，形容「無孔不入，禁都禁唔嚟」。他提醒父母應時刻向子女解釋現時社會問題、危險性，而非刻意避開。他指，只有在互信的情況下，子女才會對家長坦誠，無奈道「瞞住你去仲死多兩成」。對於近日的停課安排，他建議家長多關心子女，以溫和語氣保持溝通，以了解他們的一舉一動。