【11.17】教育局宣布全港學校明日繼續停課　最快周二復課

反修例風波持續超過5個月，有網民於上周發起多日「三罷」行動，多區交通受阻，教育局指目前尚有不穩定因素，而星期一亦是周末後第一個繁忙的工作日，基於安全考慮，全港學校（包括幼稚園、小學、中學及特殊學校）明日（11月18日）繼續停課， 並應為日後復課作好準備。 另外，衝突亦蔓延至大學校園，多間院校相繼宜布關閉校園的決定。嶺南大學表示，除學生飯堂，各院系部門和校園設施的運作將於明（18日）恢復正常，而校園並不開放予公眾人士。

教育局表示，雖然全港道路及公共運輸服務逐步恢復，但目前尚有不穩定因素，而星期一亦是周末後第一個繁忙的工作日，基於安全考慮，全港學校包括幼稚園、小學、中學及特殊學校，明日（11月18日）繼續停課， 並應為日後復課作好準備。



教育局指，停課期間，學校必須保持校舍開放，家長如有需要可將子女送返學校。學校應安排教職員在安全可行的情況下返回學校照顧學生，與家長保持溝通，並在安全的情況下方可安排學生返家。



局方又呼籲，各界應立刻停止一切暴力破壞活動，讓學生可以恢復正常的學校生活。如情況許可，學校最快將於星期二（11月19日）復課，請留意教育局進一步公布。學校應為復課做好準備，因應各種突發情況，就上課安排擬定校本應變措施。



教育局再次提醒學生應留在家中，不要在街上流連，遠離危險，更切勿參加違法活動。

嶺南大學又指，鑒於交通情況未明，校方將彈性處理同事因交通問題而遲到或缺勤。嶺大再次提醒學生和職員，必須時刻以個人安全為上，遠離危險地方和違法活動。