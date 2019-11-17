【11.17】銳武裝甲車首發「聲波炮」　警方：僅廣播警告暴徒

反修例示威衝突持續，理工大學附近連日來成為「戰場」，警方今（17日）與在場示威者對峙，下午出動兩架水泡車及銳武裝甲車。現場所見，裝甲車車頂位置配備俗稱「聲波炮」的「長距離揚聲裝置」，警方承認曾在現場使用該裝置，向「暴徒」發出警告，但強調該裝置是一種廣播系統，強調並非武器。

銳武裝甲車上的六角形物體為「長距離揚聲裝置」，今日發射「聲波炮」，警方指是向暴徒發出警告。（羅國輝攝）

反修例示威於上周起席捲本港各間大學，警方於上周二（12日）向中文大學發射逾千枚催淚彈，校園陷入硝煙。其後香港大學、城市大學、浸會大學及理工大學陸續變成「戰場」。警方今（17日）與佔領理大的黑衣人對峙，並發生激烈衝突，警方下午出動水炮車及銳武裝甲車，但至入夜仍未能驅散示威者。

下午近2時，兩架水炮車及銳武裝甲車同時向暢運道的示威者防線推進，同時射出藍色水，示威者則投擲汽油彈及磚頭。其後水炮車後方的防暴警連環發射催淚彈，一架裝甲車車頂被掟中汽油彈著火，由其他水炮車射水撲救。

漆咸道南整日衝突不斷，黑衣人不斷掟汽油彈攻擊，警方出動銳武裝甲車及水炮車還擊。（羅國輝攝）

11月17日下午，警方與理工大學的示威者對峙及激烈衝突，並出動水炮車及裝甲車。（李澤彤攝）

警方否認「聲波炮」可致暈眩作嘔或喪失方向感

今日理大現場一直有刺耳的聲音。警方於下午近6時公布，曾於現場使用銳武裝甲車上的「長距離揚聲裝置」，向暴徒發出警告；而使用裝置的目的，是要在嘈吵環境下，有效地長距離傳達重要信息。

警方重申，裝置是一種廣播系統，並非武器。對於有指裝置可產生超低音頻，導致聽者暈眩、作嘔或喪失方向感，警方表示：「嚴正指出，全屬猜測，並不真確。」警方指出，就使用「長距離揚聲裝置」有嚴格的守則及操作指引。

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「聲波炮」音量噴射式飛機30米內發動引擎

翻查資料，警察機動部隊（PTU）於2009年耗資3,600萬元，購入6部銳武防彈裝甲車，取代使用近20年的剎臣裝甲車。銳武連司機可載10人，全車防彈，並無任何武器，需要時依靠車上人員的裝備。不過，警方購入銳武時，一併引入兩部只可接駁於裝甲車使用、俗稱「聲波炮」的長距離揚聲裝置。

「聲波炮」為美國海軍和英國的軍事武器，有效傳送距離約為300米、高達150分貝，相當於一架噴射式飛機在30米內發動引擎的聲量，如不當使用可致聽力嚴重受損。2012年，時任保安局副局長李家超表示，「聲波炮」不會在公眾集會及遊行活動中使用，但會於發生嚴重災難或反恐行動時，作廣播用途疏散群眾。

警方又指在下午6時前一小時，「暴徒」持續在理工大學附近與警方對峙，除漆咸道南的衝突現場外，有暴徒在暢運道天橋上設置路障阻止警方推進。在過去半小時，暴徒向警方投擲幾十枚汽油彈。對於理大已多次要求在場學生及教職員離開校園，警方表示，亦多次呼籲市民離開現場，切勿前往該區。警方將繼續驅散理工大學一帶的暴徒，並警告市民切勿支援暴徒，否則有可能干犯暴動罪。