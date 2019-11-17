【11.17】理大緊急呼籲所有人撤離校園　強調大學非政治爭議戰場

警方今（17日）與理工大學黑衣示威者對峙，下午出動兩架水炮車及裝甲車，示威衝突愈趨激烈，硝煙四起。理大下午約6時半向全校師生發出緊急通告，敦促所有人士，包括學生及教職員，從速離開校園。 校方指，理大是一眾師生校友經過80多年的漫長歲月，用心血建構而成的第二個家園，如今被嚴重毀壞，大家會感到痛心疾首。校方強調，大學是創造知識、培育人才之所，絕不是政治爭議的戰場，更不應被捲入暴力對峙的旋渦，「嚴正譴責佔領校園人士的所有違法和暴力行為，並要求他們立即離開理大校園。」

紅隧口一條天橋冒出火光，現場傳出多下爆炸聲。（羅國輝攝）

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呼籲學生珍惜家園、珍惜自己

理大今日（17日）傍晚發出緊急通告，指校園連日被示威者佔據，設施和設備被大規模嚴重破壞，激進人士於校園及鄰近地區的違法活動及暴力行為愈益激烈，包括破壞多個實驗室並取去危險化學品，學校被迫停課和停止所有運作。校方指，非常關注有關的激進非法活動持續升級，認為不單對校園安全構成嚴重的威脅，更令復課無期，故再次敦促所有人士，包括學生及教職員，從速離開校園。

校方指，明白同學們關心當前社會狀況，惟爭取任何事情，必須保持冷靜和理智，「採用暴力或者其他過激行動不單無助解決問題，更會影響社會安寧和交通秩序。」校方表示，「理大是一眾師生校友在香港社會的支持下經過了八十多年的漫長歲月，用心血建構而成的第二個家園；理大家園被嚴重毀壞，我們大家都會感到痛心疾首。我們相信絕大部分理大的校友、師生及他們的親友，見到校園和附近一帶滿目瘡痍，交通停頓，學校復課無期都會感到傷心難過，也擔心大家的人身安全，更難接受校園會受到進一步的破壞。」校方續指，以最大的真誠呼籲學生珍惜家園，珍惜自己，守護好家園，看護好自己。

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11月17日下午近5時，理大附近較早前的衝突場面，水炮車多次射水。（曾梓洋攝）

校方又呼籲同學保持冷靜理智克制，「向暴力說不，拒絕參與任何暴力或違法活動。在這個危急時刻，你們要謹慎保護自己，立刻遠離危險之地，不要令你們的親友和學校擔心。」校方指，希望學院院長、學系主任、老師、同學的親友等，通過不同的途徑勸說同學立刻停止任何激進行為和盡快離開現時的校園。

校方強調「大學是創造知識、培育人才之所」，絕不是政治爭議的戰場，更不應被捲入暴力對峙的旋渦，並嚴正譴責佔領校園人士的所有違法和暴力行為，及要求他們立即離開理大校園。