【11.17】紅隧口天橋火光熊熊　警方：目前暴徒與警方仍對峙中

警方今日（17日）與理工大學附近示威者對峙，發射多枚催淚彈及出動水炮車、裝甲車。傍晚約6時，在場示威者向紅隧口行人天橋投擲多枚汽油彈，橋面火光熊熊，並逐漸蔓延開去。至晚上7時，行人天橋路障陷入火海，黑煙四起及不時傳出爆炸聲。約半小時後，消防員到場射水撲救。 警方於晚上8時許發出新聞稿，以「暴徒焚毀連接理工大學與紅磡火車站的行人天橋」為題，批評有暴徒多次向警方投擲汽油彈，阻止警方推進，故施放催淚彈驅散，「目前暴徒與警方仍在上址對峙中。」

紅隧口行人天橋著火，火光熊熊。（李澤彤攝）

警方指，晚上近7時，聚集在理工大學的暴徒焚毀連接理大與紅磡火車站的行人天橋，現場火勢猛烈、煙霧瀰漫，更多次傳出爆炸聲。有火種由高處掉下，令火勢蔓延到橋下，嚴重危害在場所有人的人身安全。警方續指，在暢運道行車天橋上，暴徒多次向警方投擲汽油彈，阻止警方推進，「警方施放催淚彈驅散，目前暴徒與警方仍在上址對峙中。」

警方呼籲，市民遠離理工大學一帶，重申「任何人進入或逗留於理工大學範圍，並協助暴徒，均有可能視為參與暴動。」

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理大外的示威衝突愈趨激烈，傍晚約6時，本來於暢運道及漆咸道南交界與警方對峙的示威者，轉向紅隧方向防守，並於行車天橋投擲多枚汽油彈，橋面火光熊熊，並逐漸蔓延開去。至晚上7時，暢運道行人天橋路障陷入火海，黑煙四起及不時傳出爆炸聲。約半小時後，消防員到場射水撲救，火勢得以控制。不過，晚上近8時半，行人天橋再次被縱火，火勢猛烈。隨後消防員趕至救火。