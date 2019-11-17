【11.17】《癲狗日報》攝記遭水炮車射中　後腦骨折須手術抽瘀血

各區堵路演變成衝突仍未平息，警方今（17日）於理工大學外示威者對峙，下午出動水炮車及銳武裝甲車，在場有不少人士受傷。《癲狗日報》在其Facebook專頁發聲明指，其攝影記者在校園外圍採訪時，遭警方水炮車的水柱射中，即使身穿保護裝備，但頭部及腰部受嚴重傷害，當場休克，送院治理。經診斷後，該名攝影記者證實後腦骨折，並有腦部出血，須接受手術抽出瘀血。

下午約5時20分，理大附近的警察再射催淚彈。（羅國輝攝）

《癲狗日報》總編輯梁錦祥表示，該報一名姓李的特約攝影記者，在理大外圍採訪期間，遭警方水炮車的水柱射中。當時該名記者身穿保護裝備，但頭部及腰部仍受嚴重傷害，當場休克。而隨身的攝影器材盡毀，須由在場人士協助急救送院。

經診斷後，證實該名攝影記者後腦骨折，並有腦部出血，須進行手術抽出瘀血。梁錦祥指，《癲狗日報》將保留追究法律責任及要求賠償。

記協、攝記協：傳媒管理層必須關注記者採訪安全問題

記協及攝記協發表聯合聲，指示威者連日來與警方爆發激烈衝突，情況越演越烈。今日先後多名新聞工作者採訪期間受傷，其中《癲狗日報》攝影師被警方水砲車射中，後腦骨折及腦出血需要接受手術；《立場新聞》攝影記者亦遭汽油彈燒傷。香港記者協會及香港攝影記者協會慰問受傷的人士，祝願他們早日康復，同時對警民衝突的情況越見激烈深感憂慮。

記協及攝記協期望同業在採訪現場提高警覺，在維護市民的知情權的同時，必須以自己的人身安全為首要考慮，同時亦呼籲各傳媒機構管理層必須高度關注記者採訪時的安全問題，並重新檢視及提升記者的安全裝備。兩個協會提醒前線記者，當有理由相信有關採訪對人身安全受到威脅，而僱主沒有提供足夠防護裝備或未能承擔相關風險時，有權拒絕參與相關採訪。

記協及攝記協同時要求傳媒機構管理層，不得對拒絕相關採訪之員工作紀律處分。如有前線記者因此遭受不合理對待，請與香港記者協會聯絡。