【11.17】警方：部署下一步行動　籲理大所有人經李兆基樓離開

入夜後，理工大學外的衝突愈趨激烈。警方今晚（17日）近9時半宣布，將於理大展開進一步行動，並呼籲所有人立即循北面李兆基樓（Y座）出口離開，並聽從警方指示。

晚上約8時25分，理大附近天橋再有大火，傳出多下爆炸聲。（羅國輝攝）

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警方指，晚上約8時半，繼早前連接理工大學與紅磡火車站的行人天橋被暴徒焚毀後，近暢運道通往尖東的部分行人天橋亦被縱火破壞，「暴徒三番四次破壞公物，又投擲磚頭及汽油彈等，危害在場人士安全，行為令人髮指。」

警方表示，為確保在理工大學所有人的安全，再次呼籲校園內所有人，立即循北面李兆基樓（Y座）出口離開，並聽從警方指示。而警方現正部署下一步的行動。

暢運道行車天橋成為戰場。(曾梓洋攝)

理工大學外戰火由昨日（16日）起未遏止，至今傍晚仍續。警方下午出動水炮車及銳武裝甲車作驅散行動，至傍晚約6時，本來於暢運道及漆咸道南交界與警方對峙的示威者，轉向紅隧方向防守，並於行車天橋投擲多枚汽油彈，橋面火光熊熊，並逐漸蔓延開去。至晚上7時，暢運道行人天橋路障陷入火海，黑煙四起及不時傳出爆炸聲。約半小時後，消防員到場射水撲救，火勢得以控制。

不過，晚上近8時半，行人天橋再次被縱火，火勢猛烈。隨後消防員趕至救火。另一邊，暢運道天橋上的銳武裝甲車在催淚彈的煙霧中作掩護，向示威者方向推進，遭示威者投擲燃燒彈形成火網，阻止裝甲車前進。裝甲車一度後退，但隨後再有一輛銳武裝甲車到場，並衝向路障。在場示威者投擲多枚汽油彈以阻擋裝甲車前進，裝甲車車身一度著火，被迫後退，由警員用滅火筒救火，消防員隨後到場為車身灑水降溫。