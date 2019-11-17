【11.17】警理大對峙現場播《友誼之光》　批學生「當玩遊戲」

理工大學外的戰火由昨日（16日）起至今未停，今早（17日）有市民到學校對開清除路障，被示威者阻止，其後防暴警員到場驅散行動，並爆發激烈衝突。警方晚上9時半在其Facebook專頁，要求校內所有人士循北面李兆基樓（Y座）出口離開，及現正部署下一步的行動。 約半小時後，警方設於紅磡火車站停車場平台防線中，傳來一首又一首首歌曲聲，包括電影《監獄風雲》主題曲《友誼之光》、《十面埋伏》及《告別校園時》等，又開咪批學生「當玩遊戲」。

晚上10時許，理大內有黑衣人無法離開，手牽手在校園徘徊。（羅國輝攝）

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警方與理工大學外的示威者爆發多次嚴重衝突，雙方一度尖東天橋上及橋下對峙。晚上近9時半，警方在其Facebook專頁指，連接理工大學與紅磡火車站的行人天橋被暴徒焚毀後，約8時半近暢運道通往尖東的部分行人天橋亦被縱火破壞。警方表示，為確保在理工大學所有人的安全，呼籲校園內所有人，立即循北面李兆基樓（Y座）出口離開，並聽從警方指示。而警方現正部署下一步的行動。

至約晚上10時許，紅磡站外傳出播放歌曲聲，現場記者尋找一番播歌「源頭」，始發現是由紅磡火車站停車場平台傳出。據現場所見，該停車場平台有警員設置防線，疑有警員先播放1987年電影《監獄風雲》主題曲《友誼之光》。

警開咪要求在場人士舉手投降

約半小時後，警方開咪指現場的同學辛苦考入大學，卻「當玩遊戲」，毀壞學校圖書館設施，實驗室亦被洗劫一空。警方指，同學的師長、家人對他們有很高的期望，如今卻令人失望。若在場人士不當校園為學校，及再不離開就後果自負。其後，警方又要求在場人士舉高雙手投降。

紅磡站對出行人天橋一度起火，並傳出多下爆炸聲，消防其後到場救熄。（李澤彤攝）

話畢，警方再次播放歌曲，包括陳奕迅的《十面埋伏》及李克勤的《告別校園時》。有現場示威者責罵是警方破壞校園設施。約晚上11時許，警方再次開咪，稱現場的人不是示威者，而是「暴徒」，稱他們無資格自稱為理大學生。警方又稱「生命無take two」，呼籲他們舉手投降。不過，雙方其後於暢運道漆咸道南交界，再爆激烈衝突

警方今日的驅散行動中，曾在下午出動水炮車及銳武裝甲車，其中裝甲車車頂位置配備俗稱「聲波炮」的「長距離揚聲裝置」，現場有傳一直有刺耳的聲音。警方於下午近6時公布，曾於現場使用銳武裝甲車上的「長距離揚聲裝置」，向暴徒發出警告；而使用裝置的目的，是要在嘈吵環境下，有效地長距離傳達重要信息，並強調該裝置是一種廣播系統，強調並非武器。