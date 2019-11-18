盧偉聰最後一日上班　出席告別檢閱儀式：警隊是真正守護香港英雄

將退休的警務處處長盧偉聰，今日（18日）是他在警隊的最後一個工作天，警務處今日在警察總部為盧偉聰舉行告別檢閱儀式。盧偉聰致辭表示，經歷風浪始終在所難免，由「沙士」、「非法佔中」，乃至「旺角暴亂」，警隊面對不少難關，但每一次都能夠「不辱使命」，他指「深信今次的社會動盪亦不例外。」他感謝警隊上下由今年6月起面對不斷升級的暴力，「仍能保持高度專業，英勇執法，日以繼夜地辛勤工作。」他又提到，自己要在這個警隊和香港艱難的時刻離去，感到十分難過，尤其昨夜烽煙四起，「無奈本人已延任一年，警隊亦須要傳承下去。」他深信在新的領導層帶領下，「香港警隊很快能夠走出陰霾，並在未來再創高峰。」

各位同事︰

時光飛逝，我在警隊最後一個工作天始終要來臨。在超過三十五年的警務生涯中，能夠實踐自己的理想，與一群優秀專業的同事，包括正規、輔警和文職同事，攜手為香港──我們的家的安全與穩定作出貢獻，我感到無比滿足，能夠帶領一支世界一流的警隊更是我一生的榮耀。

我於一九八四年加入警隊，在過去多年，我見證着警隊不斷尋求進步，一步一步，昂然邁向「令香港成為世界上其中一個最安全及穩定的社會」這個宏大目標，我感謝每一位在警隊努力奮鬥的同事和前輩，你們克盡厥職，緊守崗位，用血汗成就了一個安全的香港，一個安全的國際大都會。

然而，經歷風浪始終在所難免，由「沙士」、「非法佔中」，乃至「旺角暴亂」，警隊面對不少難關，但每一次我們都能夠不辱使命，克服困難，成功維持香港的公共安全、公共秩序。所以，我深信今次的社會動盪亦不例外。

今年六月以來，激進示威者罔顧法紀，破壞公共秩序，暴徒堵路、縱火、破壞公共運輸系統，甚至公然以暴力威嚇警察，伏擊休班同事、騷擾警察宿舍的居民，甚至對同事及其家人進行「起底」。這一切令人髮指的暴行，不但未有令大家卻步，反而令我們更加團結，攜手築起保衛香港的最後防線。同事們無懼暴徒不斷升級的暴力，在磚如雨下，汽油彈橫飛的現場，仍能保持高度專業，英勇執法，日以繼夜地辛勤工作，作為處長，我衷心向你們表示感謝，並以你們為香港付出的一切為榮。同事們，請你們莫忘初心，堅守信念，我們香港警察遇難越強，必定能夠克服難關，讓香港重拾安穩太平。

臨別在即，在這個警隊和香港艱難的時刻離去，我感到十分難過，尤其昨夜風（編按：應為烽）煙四起，無奈本人已延任一年，警隊亦須要傳承下去，因此在今天依依不捨的心情下亦要與眾多優秀的同僚及戰友告別。我深信在新的領導層帶領下，香港警隊很快能夠走出陰霾，並在未來再創高峰。我退休後，無論擔當任何角色，必將繼續全力支持警隊，因為你們才是真正守護香港的英雄。

我要多謝警隊讓我在這個傳統的儀式中和大家道別。會操隊伍、警察護送組和警察樂隊，感謝你們出色的表現。我更要感激警隊一直以來對我的栽培，使我能夠服務我「生於斯，長於斯」的地方。當然，我亦要多謝多年來與我共事的同袍，與你們並肩作戰的日子，我將會永記於心。

我亦要多謝我太太及家人，感謝你們為我的付出及對我的守護，多年來，無論環境順流逆流都在我背後默默地支持我，你們付出的一切成就了今天的我。

最後，我祝願警隊全體人員及家人身體健康，家庭幸福，亦希望香港能盡快回復昔日的平靜及繁榮，各位同袍，加油！多謝大家。