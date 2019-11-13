網傳長實聘請將退休「一哥」盧偉聰　長實澄清：絕無此事

警務處處長盧偉聰將於本月（11月）退休，有網上傳言稱，長實集團（1113）將會聘請他擔任職務，長實今日（13日）澄清絕無此事。

長實表示，有傳言指即將退休之警務處處長將會加入李嘉誠旗下之公司工作，長實澄清絕無此事。

歷任多名「一哥」退休後投身商界，曾處理佔中運動的前警務處處長曾偉雄，加入震雄集團任職策略及管理顧問；另一前「一哥」鄧竟成亦曾加入香港航行出任副主席。

首位華人「一哥」李君夏曾加盟和黃

警務處處長退休後到私人企業工作，其實不是新鮮事。首位華人警務處處長李君夏1994年57歲退休，之後加入李嘉誠的和黃集團擔任顧問，至70歲才正式退休。

回歸後只有1名退休「一哥」無到商界任職，來回顧首位華人「一哥」李君夏及之後各人去向↓

+ 3 + 2

回歸後首任「一哥」許淇安退休後曾加盟已退市的路訊通（Roadshow）以及嘉華國際（0173）。接任的曾蔭培2003年退任警務處處長之後，到新創建（0659）擔任行政總裁，今年初退休。

2001年退休的鄧竟成，在2016年擔任香港航空董事會副董事及執行董事。

至於2005年退休的曾偉雄，退任後出任蔣麗芸家族的震雄集團（0057）戰略官，以及九巴母企載通（0062）的獨立非執行董事。