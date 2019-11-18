網傳新加坡取消港人免簽待遇　入境處澄清免簽政策無任何改變

本港反修例示威風波持續五個月未息，近日局勢進一步升溫。繼韓國上周五（15日）提升對本港的旅遊警示，由最低級的「注意」上調一級至「克制」，今日（18日）網傳新加坡因而取消港人的入境免簽待遇，日後持特區護照入境要提早30日申請簽證等。 入境處晚上發出新聞稿澄清，指新加坡駐香港總領事館已即時作出澄清，特區護照持有人依舊無須簽證進入當地。入境處亦重申，有關傳聞純屬謠言，新加坡對特區護照持有人的免簽政策並沒有任何改變。

ICA 網站內的 HKSAR 頁面當中，的確寫著「You will need a visa to enter Singapore....」

今日有社交平台傳出在「獅城熱線」的網站連結中，發現新加坡移民與關卡局（ICA）的網站頁面，有寫上「You will need a visa to enter Singapore.......」，被質疑港人持特區護照亦需預先申請簽證才能入境新加坡。

入境處指，網上有傳聞指新加坡當局取消香港特別行政區護照持有人，往新加坡免簽證待遇一事，新加坡駐香港總領事館今日（18日）已即時作出澄清，指特區護照持有人依舊無須簽證進入新加坡。而入境處亦重申，有關傳聞純屬謠言，新加坡對特區護照持有人的免簽政策並沒有任何改變。

香港特別行政區簽證身份書的申請資格十分特殊，香港其實並不是太多人需要申請，因此我們對此文件感陌生是正常的。（入境處網頁截圖）

而新加坡領事館亦在較早時間，於Facebook專頁作出澄清，強調特區護照持有人無須簽證前往當地，並指是持有「香港特別行政區簽證身份書（Document of Identity）」人士才需簽證。