新加坡傳取消港人免簽待遇？其實「部份人」一直都要申請簽證

香港修例風波持續，各方衝突更有惡化跡象，在較早之前，在網絡上就有消息指新加坡因此而取消了香港人入境免簽待遇、日後拿特區護照入境都要提早 30 日申請簽證云云。 但原來這又是眾多假消息之一，各位切勿「跟車太貼」。

此消息於 Whatsapp 上廣為流傳，附上的是一名為「獅城熱線」的網站連結，當中更有新加坡移民與關卡局（ICA）的網站截圖，不少人跟進「Fact Check」，發現該頁面在 ICA 網站又的確存在，裡面寫著「You will need a visa to enter Singapore.......」，因而斷定香港人真的需要預先申請簽證才能入境新加坡。

ICA 網站內的 HKSAR 頁面當中，的確寫著「You will need a visa to enter Singapore....」

但其實這個消息並不完全真確，因為在上面其實註明了是持有「香港特別行政區簽證身份書（Document of Identity）」人士才需要簽證，而這項措施根本一直存在，一般持有香港特區護照及 BNO 的香港人，其實依然不需要預先申請簽證。

香港特別行政區簽證身份書的申請資格十分特殊，香港其實並不是太多人需要申請，因此我們對此文件感陌生是正常的。（入境處網頁截圖）

而在發現消息流傳的一段時間後，新加坡領事館已在 Facebook 上作出澄清，以免訊息誤傳：

換言之，暫時香港人需要簽證入境的國家並沒有增加，而加拿大、越南等地區的簽證，雖然有點麻煩，但我們早前亦已為大家預備了教學，有需要的讀者可以留意之前的文章：