新加坡傳取消港人免簽待遇？其實「部份人」一直都要申請簽證

香港修例風波持續,各方衝突更有惡化跡象,在較早之前,在網絡上就有消息指新加坡因此而取消了香港人入境免簽待遇、日後拿特區護照入境都要提早 30 日申請簽證云云。 但原來這又是眾多假消息之一,各位切勿「跟車太貼」。

此消息於 Whatsapp 上廣為流傳,附上的是一名為「獅城熱線」的網站連結,當中更有新加坡移民與關卡局(ICA)的網站截圖,不少人跟進「Fact Check」,發現該頁面在 ICA 網站又的確存在,裡面寫著「You will need a visa to enter Singapore.......」,因而斷定香港人真的需要預先申請簽證才能入境新加坡。

ICA 網站內的 HKSAR 頁面當中,的確寫著「You will need a visa to enter Singapore....」

但其實這個消息並不完全真確,因為在上面其實註明了是持有「香港特別行政區簽證身份書(Document of Identity)」人士才需要簽證,而這項措施根本一直存在,一般持有香港特區護照及 BNO 的香港人,其實依然不需要預先申請簽證。

香港特別行政區簽證身份書的申請資格十分特殊,香港其實並不是太多人需要申請,因此我們對此文件感陌生是正常的。(入境處網頁截圖)

而在發現消息流傳的一段時間後,新加坡領事館已在 Facebook 上作出澄清,以免訊息誤傳:

換言之,暫時香港人需要簽證入境的國家並沒有增加,而加拿大、越南等地區的簽證,雖然有點麻煩,但我們早前亦已為大家預備了教學,有需要的讀者可以留意之前的文章: