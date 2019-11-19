【11.19】中小學明天或復課　許樹昌：受催淚彈波及學校需大清潔

全港學校今天（19日）繼續停課，教育局昨表示，中小學最快明天可以復課。中文大學醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌在電台節目表示，曾受到催淚彈波及的學校，需要徹底清潔，應該用肥皂或清潔劑清潔，再用清水沖洗，應重點清潔地面、牆身及桌子。

最近一周的警民衝突中，防暴警在尖東漆咸道南、嘉諾撒聖瑪利書院附近施放多枚催淚彈。 （資料圖片／胡家欣攝）

許樹昌在新城財經台的節目《香樹輝King King傾》中表示，曾受到催淚彈波及的學校，需要徹底清潔，應用肥皂或清潔劑清潔，再用清水沖洗，應重點清潔地面、牆身及桌子。《明報》報道指，有中學的音樂室3次被催淚煙波及，約40件樂器估計全數受污染，包括長笛、色士風、小號等。許樹昌表示，也應用肥皂或清潔劑清潔樂器的表面，但坦言樂器裏面未能完全清潔，他也不知可如何處理，「可能吹完會肚痾。」

他又指，根據國際標準，發射催淚彈時，不可射到人的身體，應確保催淚彈在人的周邊，及膝頭以下的高度落地，強調如射到人體，造成的傷害很大，他指，催淚彈也不應向天空發射，因彈殼有重量，落地時可能傷害到頭部。另外，他重申，催淚彈不可在室內發放，會令人窒息死亡，而且催淚煙在密集環境，會令人視野模糊，容易發生人踩人，加上室內物品眾多，催淚彈衝擊力大，容易打爆頭骨，造成大創傷。他補充，記者是受催淚彈影響身體的最高危一群，6月至今已有10多名記者及攝影師找他求醫。

昨天警民衝突中，警方在油尖旺一帶發射大量催淚彈。 （資料圖片／歐嘉樂攝）

另外，他提到內地最近發生的鼠疫，指有人透過食野生肉而受感染，如有虱咬到染病的小動物，再咬人，也會傳播，更可能人傳人，如接觸到患者的飛沫就有機會受感染。他指，鼠疫的潛伏期為1至7天，但他相信鼠疫傳播到本港的機會不高。