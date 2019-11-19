【11.19】佐敦報紙檔燒毀　街坊：中催淚彈　警：有可疑列作縱火

理工大學一帶連日爆發激烈衝突，警方於多個出入口築起防線，不斷發射催淚彈及出動水炮車，示威者多次突圍均失敗。其後有網民發起聲援留守在理大的示威者，昨晚（18日）油尖旺一帶再爆衝突，催淚彈與汽油彈於街頭交錯，白加士街與佐敦道交界一個報紙檔更冒起熊熊烈火。 記者今早（19日）重返現場，發現有報紙檔大部分物件均被燒焦，附近燻黑一片。有居住在附近的街坊昨晚目擊事發過程，稱見到有催淚彈射中報紙檔，並濺起火花，報紙檔其後起火燒成灰燼。 警方晚上回應指，消防昨晚到場將火救熄後，認為火警有可疑，案件列作「縱火」，交由油尖警區刑事調查隊第二隊跟進。

位於白加士街與佐敦道交界的報紙檔昨晚被波及，今早店舖情況已燒至灰燼。（陳晶琦攝）

位於白加士街與佐敦道交界的報紙檔，昨晚在警方及示威者衝突期間起火，記者今早重返現場巡看，發現報紙檔情況一片狼藉，不時傳出難聞的燒焦味。

居住在附近的鄭小姐表示，昨晚在家中目擊整個起火過程。她指昨晚約10時15分，防暴警察在白加士街和佐敦道交界設置防線，示威者則退至佐敦道和廟街交界，期間防暴警察多次發射催淚彈驅散示威者，有示威者曾以汽油彈還擊。

目擊者：催淚彈擊中報紙檔起火

鄭小姐指，以她所見汽油彈未有掟中報紙檔，但有催淚彈射中報紙檔並賤起火花，隨即整個報紙檔起火，她懷疑是火花引燃未有蓋好的報紙雜誌所致。

鄭小姐又說，報紙檔老闆曾嘗試回來救火，但被防暴警員拉開，因為當時現場仍有衝突。有警員其後嘗試以滅火筒救火，惟未能將火救熄。由於報紙檔火勢猛烈，鄭小姐在10時33分致電999報案，當時消防稱已接報，並於約10時40分到場將火救熄。

今早佐敦道一帶空氣混濁、沙塵滾滾，不少市民途經均戴上口罩並用手掩鼻。（陳晶琦攝）

羅少雄：報檔如無買保險 可向政府索償

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，若商戶已購買財產全險，理論上可向保險公司索償。他解釋，若事件屬實，相關事件涉及責任人的操控失誤及疏忽，從而招致毀壞損失，而相關責任人理論上是政府，「例如催淚彈射爛玻璃入民居，咁唔得！」惟羅明言，一般小商戶甚少購買財產全險，而大型連鎖商戶一般都會購買。他表示，若相關報檔未有購買保險，可直接向政府提出索償，若追討金額為7.5萬元以下，同時可到小額錢債審裁處處理；若達7.5萬元以上，則要尋求專業人士協助，例如立法會議員。

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不過警方晚上表示，今日凌晨３時30分接報，指佐敦道31至37號對開有物件起火，消防到場將火救熄後認為火警有可疑。案件列作「縱火」，交由油尖警區刑事調查隊第二隊跟進。

附近酒樓派店員落街「拉客」

另外，起火的報紙檔處於數間食肆的樓梯入口位置，有酒樓職員今日早上亦到街道「拉客」，表示酒樓正常營業。該酒樓職員指報紙檔的老闆今早曾到酒樓飲茶，形容他「冇乜特別啊，飲完就走咗喇」。近日油尖旺區成衝突主要地區，酒樓職員坦言「平日午飯時間坐滿，而家得兩三枱」，生意大跌。

位於附近亦有多個報紙檔，其中一名員工亦稱，擔心示威者與警方起衝突時會波及店舖。惟她表示，報紙檔平常關店時，僅用一塊大膠布及索帶蓋住，倘有火種點燃亦難避免受波及。

而今早尖沙咀以及佐敦一帶大多店舖均沒有營業，即使部分店舖有職員上班，亦是拉半閘整理店舖及清理，附近一帶空氣混濁，市民途經亦戴上口罩並用手掩蓋鼻子。