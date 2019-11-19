【11.19理大】子女留理大未出來　家長哭盼：不要受暴力對待

理工大學一帶的示威衝突持續四日，至今仍有數百名示威者留守在理大校園內。有子女仍留在理大的家長今日（19日）下午見傳媒，其中一名母親表示，兒子初衷是為改變社會不公，惟作為家長，現時僅希望留在校內的兒子能平安歸來。她引述兒子認為與其被拘捕及被控暴動，寧願留在校園內與朋友「齊上齊落」，她情緒一度激動，哭泣呼籲：「不要受不必要的暴力對待，要平平安安一齊走。」

陳太（化名）講述自己兒子的情況時，多次激動落淚，稱作為母親最希望兒子能夠平安離開。（陳晶琦攝）

家長：兒子今早不願接聽電話

九名家長今日在協助處理理工大學事宜的彭牧師陪同下，於尖東一帶、理大校園附近舉行記者會。其中一名家長陳太（化名）稱，其18歲、就讀大學一年級的兒子仍在理大校園內，由今早7時起已不願接聽電話。她表示，兒子周日（17日）得悉朋友聲稱理大需要支援，故決定前往幫忙，惟最終被困在內且有輕微受傷，至今仍未得到適當治療。

陳太講述兒子情況期間，多次激動落淚，又多次勸喻兒子盡快離開，惟他希望與朋友「齊上齊落、出唔出嚟都係坐十年（禁監）」，故未有應允。陳太續稱，作為母親最大的心願只希望兒子安好，「不要受不必要暴力對待，要平平安安一齊走。」

家長指兒子擔心不人道對待而拒離開

另一名家長陳太（化名）說，就讀港大四年級生的兒子與女友一同被困理大。她表示，兒子性格乖巧、成績優異，過往參與示威均是「和理非」，周日前往理大僅希望支援同學，導致最終未能離開，加上今次留守在校園內的人或有機會被控暴動罪，「呢個係咩世界，佢唔係去衝嘅人，港大生都被告暴動，林鄭成日都話自己係媽媽，根本唔人道。」

至於劉女士的兒子亦在校園內未肯離開，她表示兒子害怕被捕時會受到不人道對待，亦怕被控暴動罪。惟她指出，會盡力找尋支援協助。

陳太太（化名）表示，她廿多歲就讀港大四年級的兒子仍與女友逗留在理大校園內，解釋兒子僅是「和理非，唔會衝」，惟現時或有機會被控暴動，斥「係咩世界」。（陳晶琦攝）

協助家長牧師：警方拒家長入理大帶子女離開

協助子女仍在理大的家長的彭牧師表示，希望仍然留守在理工大學的示威者能夠在今日入夜前，可以全數和平、安全地離開理大。他續說，在場家長均同意子女若作出犯法行為，願意接受法律制裁。惟彭牧師批評政府及警方不應未審先判，稱校園內的人為「暴徒」。他透露有被困人士曾表示想死，亦有人表示聽到警方便感到恐懼，認為政府和警方應讓在內的人士和平地離開現場。

彭牧師認為「解鈴還需繫鈴人」，認為特首林鄭月娥和警方必須先不定性在場人士為「暴徒」，將法律問題交予法庭作公平審訊，才可幫助在內的人離開理大。他亦透露曾與家長及牧師曾嘗試與警方交涉，希望進內帶子女離開理大，惟警方未有接受建議。