【11.19理大】多名示威者趁急救員撤離時逃走　抄小路遇警被捕

示威者留在理工大學多日，被警方封鎖出口。踏入第三日，大部分示威者陸續離開，被警方拘捕或登記身份，但仍有人拒絕步出校園。直至於今日（19日）晚上，多次有人欲逃離校園免被拘捕。在晚上10時40分左右，當義務急救員撤離期間，校園內有約十人嘗試突圍逃跑，惟隨即被發現，遭防暴警員制服。現場消息指，12男3女因此被捕。而在8時多，亦有人嘗試抄小路逃跑，被警方發射胡椒球彈擊退，返回校內。

+ 5 + 4 + 3

在晚上10時半左在，有約20名義務急救員在教育界立法會議員葉建源陪同下，離開理大校園。不過，當急救員在校園外登記身份證或搜袋時，在10時42時左右，有一批示威者在校內逃出，但即被防暴警發現，逐一被制服，按在地上，並綁上索帶。

現場消息指，12男3女因此被捕。

8時多正門逃跑 遇胡椒球彈

今日晚上曾多次有人嘗試逃離理大。在晚上8時多，有約10人擬從理工大學正門逃走，惟跑出暢運道馬路後，不久被警員發現，最終要折返校園內。有警員曾向他們發射胡椒球彈，並用電筒向校園內照射。

而今日較早時間，一名穿黑衣、戴口罩的男子亦懷疑由理大逃走，並跑向火車站的一條通道。警員曾向他追趕，並喝令他勿逃跑，最終未知是否被捕。

昨日有示威者試圖從行人天橋上，游繩到漆咸道南天橋的行車路，並登上接應的電單車離開，半小時後，有警員趕並發射催淚彈。