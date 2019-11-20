【11.20紅磡】紅隧關閉　逾300人乘免費船往灣仔上班（附時間表）

由於紅磡海底隧道被破壞而仍未能恢復通車，運輸署今日（20日）起安排免費渡輪服務，來往灣仔碼頭至紅磡和九龍城碼頭。早上約8時15分，紅磡渡輪碼頭已見逾300人的長長人龍，有市民歡迎政府新措施，直言「快咗好多啊，比前幾日快咗半個鐘返到」。 由紅磡往灣仔渡輪船程約15分鐘，由於今日海浪較大，渡輪間中搖晃，船上亦有旅客拍攝維港景色。

免費渡輪朝7晚7提供服務，在繁忙時間半小時一班，其他時間一小時一班。（張美華攝）

黃埔居民：真係多謝政府

黃埔居民鄭先生表示，過往一直乘搭過海巴士到灣仔上班，車程大概為30分鐘；而近日因紅隧未開通，鄭生生表示會步行至天星碼頭，再乘天星小輪過海，車程是過往兩倍時間。他續指，運輸署免費渡輪服務確能惠及許多紅磡居民，直言「方便咗好多，半個鐘頭已經可以喺屋企去到灣仔」，又謂「老實講，真係多謝政府有咁嘅安排」。

惟鄭先生表示，乘坐過海巴士仍是他首選，因巴士站就在家樓下，提供點對點服務，由家步行至碼頭仍然需時10分鐘，相較不便。

一批市民在紅磡排隊等坐免費渡輪過海到灣仔。（張美華攝）

每艘船可坐280人

同樣居住於紅磡的黃小姐表示，紅隧遭堵塞後，留意到近日有新巴城巴加強過海服務，惟整體過海班次仍較以往疏落。她表示，近日因紅隧未開通，均先乘車或步行到其他區，再轉乘其他交通工具上班。她說，由於現時紅磡並沒有交通工具前往尖沙咀，只能靠步行，大大增加上班時間，對於今日有渡輪服務，坦言「快咗好多㗎喇，起碼慳咗半個鐘㗎喇，因為之前何文田行去尖沙咀差唔多要行成九個字（45分鐘）」。

有在場職員表示，今日新開紅磡來往灣仔渡輪服務，吸引大批市民坐船，他預計早上8時30分開出的渡輪，將是全日最多市民乘座的班次，他又謂「一架船坐到280人，坐唔到就要等下架喇」。

+ 6 + 5 + 4

紅磡居民汪小姐表示，雖然港鐵紅磡站近日關閉，惟她指仍能步行前往黃埔站轉乘荃灣線過海上班。由於今日出門前聽到收音機廣播，表示港鐵服務受阻，便隨即前往紅磡渡輪碼頭，打算乘坐渡輪前往灣仔。但有現場職員表示，下一班船開出時間為10時，汪小姐認為等候時間超過30分鐘，便隨即改乘紅磡渡輪碼頭往北角。她認為繁忙時間後，1小時一班的班次過於疏落，運輸署有必要加開班次。

因應紅隧未能在短時間內開通，運輸署由今日（20日）起安排特別免費渡輪服務，服務時間為上午七7時至晚上7時，繁忙時間每30分鐘一班，共設兩條路線，分別來回紅磡（南）渡輪碼頭至灣仔公眾碼頭，以及來回九龍城馬頭角公眾碼頭至灣仔公眾碼頭。

另外，專營巴士公司亦會在九龍城碼頭巴士總站加開特別班次路線115，經東區海底隧道（東隧）前往中環。