【11.20市況】科學館、歷史博物館關閉　衞生署有診所服務受影響

反修例風波未平，上周有網民發起「三罷」及堵路、阻塞交通等行動抗議，最後教育局宣佈由上周四（14日）起停課，今天（20日）終復課。不過，有網民就再次發起阻塞交通的行動，今早主要幹道未見有大型堵塞，但港鐵就有多條路線服務受阻，及有港鐵站暫停服務。 衞生署宣布，由於交通服務受阻，轄下部分診所服務會受影響，署方會致力盡快恢復正常服務。而康樂及文化事務署就宣布，香港科學館、香港歷史博物館和尖沙咀公共圖書館現正關閉。

今天早上，理大一帶仍然一片凌亂，更有水炮車駛過。 （陳永武攝）

【09:34】康樂及文化事務署今日宣布，因應附近出現的特殊情況，油尖旺區的香港科學館、香港歷史博物館和尖沙咀公共圖書館現正關閉，以確保場地使用者及員工的安全。署方會密切留意情況，適時公布轄下場地的安排。署方稱，因應情況，同區或其他有可能受影響地區的文康設施或會於短時間內宣布提早關閉，以確保場地使用者的安全。市民在前往場地前應先致電有關場地或1823查詢。

【08:48】衞生署宣布，由於交通服務受阻，轄下部分診所服務會受影響，署方會致力盡快恢復正常服務。署方指，基於各區或會出現不同程度的交通狀況，假如預約人士未能如期應診，無須擔心急於前往應診，可於稍後致電診所另約診症時間。

【06:00】社會福利署表示，由於預計今日路面及交通仍有不穩定因素，社會福利署勸諭市民今日不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心及展能中心在內的日間康復服務單位，但各中心在其正常辦公時間內，仍會繼續開放予有需要人士。市民如有需要送子女或家人到中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡。