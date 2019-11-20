【11.20全日總覽】理大全部義務急救員撤離　料有約百示威者留低

11月20日，日前與警方發生激烈衝突的理工大學局勢緩和，仍然有人嘗試從校內經水渠逃走，但隨即被警方拘捕。今日全港中小學復課，但有人發起港鐵阻車門行動，多個車站一度受阻，而不少身穿校服上學的學生，被防暴警截查身份證和隨身物品。 《香港01》直播警方在理大外渠口戒備之前的多個小時，現場已有多人爬出渠口被捕，理工大學附近的多個渠口亦有防暴警員戒備。《香港01》現場直播的地方，一早有警員戒備。

最新交通消息

重溫直播：

警方堵截紅磡渠口、中午觀塘「和你lunch」

理大校長滕錦光見記者

理大學生校董及學生會見記者

油尖警區指揮官何潤勝理大校外見記者

+ 4 + 3 + 2

【21:45】最後七名義務急救員，離開理大，接受警方登記。

【21:30】葉建源表示，今晚最後一批七位急救員撤離。

與昨日第一批離開約30名義務急救撤離的情況相似，與18歲以下人士處理方式接近，登記個人資料、拍照、搜查隨身物品，之後就可以回家。葉認為，因為他們在這個地方是幫忙做緊急，暫時未聽過昨日離開的人，接過警方的電話。

葉建源稱，可能有個別留守校園的人，有急救牌，目前有紅十字會醫療服務提供，聖約翰救傷隊、消防救護等，亦將電話號碼留下，有需要的人可以聯絡。志願在校內的義務救傷隊，大致上已經離開。他強調，並非最後機會讓義務急救員撤離，只是他們希望今晚離開，因此陪同，並無說服走或留。

他表示明日會繼續到理大，協助任何想離開的人，律師團隊亦會準備，相信議員、校長亦願意到校內陪同想離開的人。他指今日每小時都有消息，一兩位同學選擇離開，暫時無統計今日離開人數。

葉建源非常感謝這些義務急救員。

【21:10】理大：最後數名義務急救員將撤離。教育界立法會議員葉建源、醫學界立法會議員陳沛然將會陪同。

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【11.20理大】校內留守示威者進退兩難 掛念患病母親

11月20日，油尖警區指揮官何潤勝，理大外見記者，指有1000人離開理大，其中300人為18歲以下。（梁鵬威攝）

【18:10】油尖警區指揮官何潤勝，理大外見記者：

何潤勝指，事件發展至今，警方明白理大內環境非常危險，裏面有不少18歲以下年輕人，希望用最和平方式處理衝突，亦希望靈活彈性處理。過去兩日醫護團隊可以入內，18歲以下人士，登記資料後讓他們離開。目前總共拘捕和登記約1000人，其中300人不足18歲，在登記後已離開。警方評估過，局勢稍緩和，因此安排清潔路障，稍後進入行人天橋，期望適當時候開通紅隧。

早上10點，警方在暢運道發現3男1女揭開坑渠蓋，3名男子將繩拋下，警方拘捕6人，罪名是暴動罪，以及協助犯罪，其中一人不適送院。

而周一有人游繩逃走，最終被警方截獲，拘捕37人。警方指以這些方式離開校園非常危險，呼籲安全有序離開理大。

對於仍然有人留守理大，何潤勝呼籲家長聯絡留守的子女勸諭他們，亦可以聯絡警方，再次呼籲，所有人必須放下武器。警方未計劃進入理大，亦未計劃解封校園。被問及可否讓留守人員的父母進入校園，何潤勝指難以預計風險，因為若家長進入後不肯出來，留守人就由百多人變成幾百人在裏面。

11月20日下午，消防蛙人再進入渠道，搜索有無從理大逃走人士被困。蛙人透過通訊系統向地面表示「渠內窄、潛緊水、好難」，水深兩米多。（麥凱茵攝）

【17:30】紅磡：消防蛙人再進入渠道，搜索有無從理大逃走人士被困。蛙人透過通訊系統向地面表示「渠內窄、潛緊水、好難」，水深兩米多。

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【16:50】建制派組織多人，到紅磡清理路障。

【16:40】當局派員清理理大外的路障。

11月20日，理大學生校董李傲然（右），聯同理大學生會會長廖建鈞（左）見記者。（鄺曉斌攝）

【16:30】

廖建鈞指，至少三名理大學生記者，在17至18日之間離開校園，因為暴動罪被捕，剛剛獲得保釋，但校方沒有接觸過這些記者去了解情況。

李傲然稱會用盡一切方法保護和營救同學，未能提供行動細節。他認為理大的危機，源於11月11日開始，警方在中大、理大等多間大學施放催淚彈，警方使用高度武力、不恰當程序、瘋狂地向校園施放催淚彈，但校方從未回應。

【16:20】理大學生校董李傲然聯同理大學生會會長廖建鈞見記者：

李傲然回應李家超的「自首論」，對於李家超認為離開校園等於「投降」和「自首」絕不能接受，違反中學校董和社會賢達安全離開的承諾，呼籲李家超澄清「自首投降」的說法。他說現時理大尚有100人未能離開，深感遺憾，擔心他們的安危，再次呼籲警方，不能使用武力進攻校園。「之前催淚彈、橡膠子彈橫飛，是『槍林彈雨』，超過1000催淚彈、1000橡膠，已超越警方所指的最低武力，他們傾盡武力進攻校園，亦反映警方沒有遵守承諾。」他感謝香港人感謝理大在危急關頭挺身而出

希望大家守望相助，解決眼前危機。

學生會會長廖建鈞認為理大內的人並非暴徒，而是守護香港的熱心市民和同學。他不認同滕錦光過去一直沒有代學生表達意見及對「五大訴求」的想法，滕從無發聲，在理大衝突後，滕錦光才現身，更以笑容面對鏡頭，說「situation is good（情況良好）」來形容，他說絕不認同、深表遺憾。他說校方高層理應保護校園，今日才去叫理大的人投降離場，深表遺憾不能接受。

【15:58】滕錦光估計，仍有100人在校內，其中20人是理工大學的學生。被問及有無離開學校的死線，他指並無與警方談論過死線的議題，他坦言校園被佔據是很大的挑戰，但仍努力所有人可以安全離開。近兩日有不同的人士，透過爬渠、游繩等危險方法離開，滕坦言不贊同這些危險方式，希望所有人可以安全離開。

有理大學生或校友批評，理大對峙最嚴峻的時候，校長並無出現，校方更報警，同學是否還能信任學校管理層的問題，滕錦光回應指，校內人士的生命安全最重要，目前希望所有示威者都安全離開，希望其他同學會覺得這樣處理的方法是可以的。

【15:44】理大校長滕錦光，在校內見記者，他提出三個重點：

1. 他過去幾日做了很多工作，保證校內的安全。他之前與警方達成協議，示威人士不用武力，警察也不會主動用武力，他認為這個安排過去幾日是成功的。過去幾日與警察、團隊成員、管理層、老師、社會大眾，在背後做了很多東西，有這個局面他覺得是成功的。現在多數社會人士離開，希望有和平的結果。

2. 現在有部份示威人士留守，校內現在比較亂，有危險化學物品不太安全，衛生條件也是比較差，擔心留在校內人士的安全和健康。再次呼籲所有留在校內的人盡快出來。

3. 如果還有示威人士覺得離開擔心，他本人和校方要保證，離開的人會得到公平對待。他曾陪伴部份人去警署，現在他本人和其他老師亦在場等待，可以陪他們去警署，愈快出來愈好。

【14:30】中環：防暴警突然於人群中截查一名戴黑口罩的男子，搜查其背包及檢查身份證，並表示「兩點幾啦，夠鐘啦，返寫字樓啦。」該名被截查的男子約五分鐘後離開，未有被拘捕。被截查的男子表示，在中環上班，形容警方行為荒謬，現場又沒有示威，不知為何警員需在此行動。防暴警員離去，現場只餘下少量市民聚集，快閃「和你lunch」遊行和平散去。

【14:02】觀塘：防暴警到場清理路障後離去，現場恢復平靜。

【13:53】觀塘：有市民搬開雜物路障，駿業街重新通車。

【13:45】觀塘：開源道一度出現四輛警車，後來經碼頭方向駛走。遊行人士走到巧明街及駿業街交界後大致和平散去。

【13:40】理大現場：中學校長對李家超「自首論」感愕然

中學校長會會長鄧振強稱，依他的了解，今日對18歲以下留守人士的安排與過往兩日一樣，校方可將他帶走，而警方僅會向他登記身份，警方保留日後起訴權力。他稱，今日會繼續按照相關程序處理，對於勸退學生方面有成效。鄧振強稱根據他所知，暫時未有18歲以下的學生被捕或被搜屋。他說，最初評估只有約10名中學生在理大校園內，惟及後估計數目應更多。他稱會盡最大努力接觸所有學生，並希望能令他們安全返家。

對於保安局局長李家超今日以「自首」形容離開理大的人士，天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文稱，警方一直以來的承諾不是拘捕行動，而是登記身份的行動，及保留希望局方可就講法作澄清。他又說，相關的承諾於過往兩日協助學生離開有幫助，惟今日有同學質疑為自首，李建文稱從來未聽過自首說法，對局方說法感愕然。

【13:20】理大：天主教香港教區輔理主教夏志誠，與一名戴上口罩的留守者離開校園。夏稱該名為天主教徒，於昨晚曾經與他對話，並留下聯絡方法。至今早獲到該名男子的電話，向其表示希望離開理大校園，要求他到場陪同。夏形容該名男子的情緒冷靜，而離去為他自己的意願，該名男子未滿18歲。

【13:15】

觀塘：「和你lunch」遊行有堵路，多人沿途叫口號。

中環：「和你lunch」遊行，警方再舉起藍旗，警員表示如市民再逗留，會構成非法集結。現場未有市民走出馬路。

+ 2

【13:02】紅磡：消防蛙人戴上護具、氧氣樽進入理大外的渠口，消防隨後將兩架梯放入。警員在紅磡理大外地渠口，量度水渠蓋的尺寸，亦有用電筒向內部照。其後蛙人持氧氣罐戒備，消防員亦準備雲梯，外面至少六名防暴警戒備。《香港01》直播警方和消防行動前，已有傳媒播出相關畫面，消息指，今早有數人經此渠口從理大逃出，隨即被捕。

【13:00】

觀塘： 近百人聚集於駿業街遊樂場，只叫口號未有行動。

中環：中環畢打街與德輔道中交界有逾百市民聚集，開始走出馬路佔路。

11月20日，理大副校長及其他職員，進入理大校園視察。（張嘉敏攝）

【12:30】

紅磡：《香港01》直播警方在理大外渠口戒備前多個小時，現場已有多人爬出渠口被捕，理工大學附近的多個渠口亦有防暴警員戒備。《香港01》現場直播的地方，一早有警員戒備。直播畫面出街前，已有傳媒在同樣地點，拍攝及播出警員、消防、蛙人戒備的情況。

理大：理大副校長（科研發展）衞炳江等三名理大職員到場，稱獲悉實驗室有損毀情況，到場希望視察安全情況，包括化學物品洩漏情況等。

【12:13】浸大協理副校長麥福達、浸大新聞系首席講師呂秉權，抵達理工大學。他稱獲悉有浸大學生在理大校園內，希望先與他們會面。

【12:03】紅磡：有工人將探測鏡頭，放入渠口，消防蛙人在現場戒備。現場看到消防手持下水道走線圖。記者經過紅磡多個渠口，均有警方戒備。

【11:50】

紅磡：有防暴警和消防在現場一條水渠外戒備。消息指，有人嘗試從理工大學水渠逃走，未出路面已經被發現。警方在渠口堵截，現場有至少五輛警車、兩輛消防車及多輛旅遊巴。

綜合現場消息及有線新聞報道指，早上有數人在此渠口走出來，全部被警方拘捕，部份人離開渠口時，需要消防協助。

【11:48】理大：再有一男一女由救護員送走，該名男子能步行。

【11:30】理大：有一名男子由救護員送走，以毛氈覆蓋身體。

【11:01】公主道：水炮車、銳武裝甲車正在公主道向南行使。

+ 7 + 6 + 5

【09:45】政府呼籲僱主應考慮今天交通及路面的情況，就僱員上班的安排作出彈性處理。這有助維持良好的勞資關係，並確保僱員安全及機構運作順暢。「政府亦會同樣以體諒的態度處理政府僱員的情況。如僱員因交通問題而未能及時返回工作崗位，應盡快通知直屬上司，有關部門會作出彈性處理。」

【09:39】九龍塘站：東鐵線有乘客不適上救護車；東鐵線轉乘觀塘線人頭湧湧，正實施人潮管制。

【09:12】旺角站：有乘客不滿遲遲未能排隊進入車廂，大罵離去，「郁都唔郁下」；亦有乘客表示，未預料到今日港鐵會有受阻情況，感嘆「都唔知佢哋（堵塞者）幾時要玩呢啲！」

【09:10】衞生署表示，由於交通服務受阻，轄下部分診所服務會受影響，署方會致力盡快恢復正常服務。 基於各區或會出現不同程度的交通狀況，假如預約人士未能如期應診，毋須擔心急於前往應診，可於稍後致電診所另約診症時間。

【08:57】旺角站：有女士坐在月台上的座位上休息等候，她表示列車大排長龍，一時半刻上車無望，「好彩我今日約朋友食早餐，提早出來。如果去到9點幾都係咁，我可能去搭巴士。」

【08:44】港鐵表示，東鐵綫今早頭班車開車前，港鐵人員巡視路軌情況，在粉嶺站附近發現大量外物，更有單車掛在架空電纜上，經過清理及確定可安全行車後，頭班車開出，但仍有少許阻延。

【08:34】旺角站：有乘客不滿離開車站。九龍塘站亦逼爆，需實施人流管制。

【08:27】旺角站：荃灣綫向中環方向列車受阻久久未開出，月台上許多乘客等待。

+ 4 + 3 + 2

【08:21】紅磡： 超過200名市民在紅磡渡輪碼頭排隊，等候乘坐8時30分渡輪前往灣仔。

【08:10】紅磡：大批市民在紅磡碼頭排隊乘坐渡輪前往北角。

【08:05】理大：一男一女由救護員送走，二人身上有毛巾及保溫毯。

【08:00】理大：有一名女留守者由三名救護員送走，她以毛氈包身體。

【08:00】觀塘：協和街有穿校服學生及黑衣人堵路，與上班市多次發生推撞。持實彈槍防暴警其後到場驅散。

【07:45】佐敦：佐敦道官立小學是油尖旺區其中一間復課小學，學校陸續有教職員回來工作。記者由早上7時起，仍未見有學校回校。

【07:36】網民發起「晨曦行動2.0」堵塞交通行動，港鐵西鐵綫及觀塘綫服務受阻。

【07:23】理大：校內有2男1女不適，其中一人指「好凍」，另一人則稱「心口痛」。聖約翰救傷隊救護員接報到場，處理三人健康狀況。

【07:10】理大：警方一輛水炮車已抵達理工大學外的漆咸道南布防。

【07:00】因應紅磡海底隧道受到破壞而未能在短時間內開通，運輸署今早（20日）開始，每日上午7時至晚上7時安排兩條免費渡輪服務路線，繁忙時間每三十分鐘一班。

（一） 來回紅磡（南）渡輪碼頭至灣仔公眾碼頭（近金紫荊廣場）

（二） 來回九龍城馬頭角公眾碼頭至灣仔公眾碼頭（近金紫荊廣場）

+ 5 + 4 + 3

【05:59】清晨接近6六時，有四名仍留於理工大學校園內的示威者，攀上理大Y座面向世界殯儀館方向山坡，試圖突破警方防線，位置與警方哨站不足80米。其中三人跑出公路路面後數秒，隨即被警員發現及被拘捕，帶上附近警車。最後一人並未跟隨。

油尖旺區近數日成為警方與示威者激戰戰場，汽油彈與催淚彈橫飛，不少學校未及清洗，暫緩復課。根據區內中小學網頁，至少13間小學及3間中學今日繼續停課，延至周四（21日）或下周一（25日）才復課。

油尖旺部分中小學今日情況（只列出學校網頁有公布的學校）

停課小學： 德信學校（下周一才復課） 循道學校（下周一才復課） 油麻地街坊會學校（下周一才復課） 拔萃女小學（下周一才復課） 嘉諾撒聖瑪利學校（下周一才復課） 油蔴地天主教小學（周四復課） 油蔴地天主教小學（海泓道）（周四復課） 九龍婦女福利會 李炳紀念學校（周四復課） 東莞同鄉會方樹泉學校 中華基督教會灣仔堂基道小學 東華三院羅裕積小學 聖公會基榮小學 中華基督教會基全小學 復課小學： 廣東道官立小學 佐敦道官立小學 保良局陳守仁小學 塘尾道官立小學 大角嘴天主教小學 大角嘴天主教小學(海帆道) 鮮魚行學校