【11.20．新界】天水圍站塞門釀衝突　防暴到粉嶺站戒備

反修例風波持續，今日（20日）中小學首日復課，網民繼續發起行動延續「三罷」，堵塞多區交通及主要幹道。其中西鐵天水圍站，今早有疑人阻塞車門，引發大批人士衝突，氣氛緊張。港鐵指，西鐵綫元朗站因有人阻礙列車運作，西鐵綫列車不停元朗站，西鐵綫列車維持尖東至屯門站(不停元朗及天水圍站)。

【09：45】港鐵指，由於早上繁忙時間已過去，行走東鐵綫大埔墟站至西鐵綫錦上路站的免費接駁巴士暫停服務。

【08：40】防暴警呼籲在場人士不要逗留在連接粉嶺站的天橋上，「你唔返工、唔返學，就唔好阻住人哋返工返學」。

【08：33】粉嶺：數十名防暴警員手持長盾、警棍、可發射催淚彈長槍到達粉嶺港鐵站外。

粉嶺站附近發現大量外物，有單車掛在架空電纜上。（港鐵提供） 【08：16】西鐵綫元朗站因有人阻礙列車運作，西鐵綫列車不停元朗站，西鐵綫列車維持尖東至屯門站(不停元朗及天水圍站)。 【08：11】港鐵表示，東鐵綫頭班車開車前港鐵人員巡視路軌情況，在粉嶺站附近發現大量外物，有單車掛在架空電纜上，經過清理及確定可安全行車後，港鐵頭班車開出，但仍有少許阻延。

【08：00】粉嶺：東鐵線粉嶺站有多名市民在月台上，其間疑因列車延誤而發生口角。

【07：56】天水圍：西鐵綫恢復尖東至屯門站列車服務，但不停天水圍站

【07：52】天水圍：天水圍西鐵站宣佈暫停列車服務後，仍有多名乘客逗留在月台，十多名防暴到場要求在場學生除口罩，「全部除口罩，攞身份證，叫你屋企人嚟接。」

天水圍站疑有人阻撓車門，引發衝突。（網上影片截圖）

【07:35】港鐵表示，西鐵線現時只維持尖東至朗屏站的服務；朗屏至屯門站、以及紅磡至尖東站，暫停服務。

【07:30】港鐵宣布：西鐵線天水圍站，有人阻礙車門，列車未能開出，西鐵線服務受阻；觀塘綫亦有多宗阻礙車門運作的事件，服務受阻延。請乘客為行程預留充裕時間。港鐵人員正在處理。

【07:25】天水圍：西鐵站疑有人阻塞車門，列車服務受阻，疑因此引起衝突，車站及車廂內人群滿佈，傳出激烈爭吵聲。