【港珠澳大橋騙案】聽命上司非辯解理由　官裁12名實驗室職員罪成

港珠澳大橋的石屎磚壓力測試涉造假，19名土木工程拓展署外判商前職員被廉署拘捕，其中7人早前認罪，其餘12人否認串謀詐騙罪受審。法官李慶年今（20日）於西九龍法院裁決時指，為勢所逼、聽命上司不是辯解理由。各人知道「錯了便改」及「錯了便騙」的分別，卻採取「錯了便騙」的計劃，所謂改正只是美化的藉口，遂裁定所有人罪成。

被告郭文輝。(資料圖片)

12被告為實驗室技術員及助理

12名被告依次為8名前工地實驗室技術員余維德、李詠暉、薛家俊、陳銳鏗、姚宇峰、葉德杰、吳汶鴻、張嘉明，及4名前實驗室助理謝德禮、李志勤、陳志成、郭文輝。

實驗室負責人指示造假

李官判決時謂，即使已認罪的首被告麥培盛及次被告吳啓堯（實驗室負責人及資深技術員）指示造假，惟各被告乃心智成熟的人，仍以虛假時間報告，及用替代品佯作樣本磚測試；而他們一旦以言語或行動參與其中，便構成串謀詐騙。

怕失去工作不成開脫理由

李官續指，雖然身為僱員的被告是為勢所逼，但怕失去工作不成開脫的原因，而聽命上司亦不是辯解理由。各被告曾辯解不知這是非法手段，將之稱為「改正」。李官指，他們必定知道「錯了便改」及「錯了便騙」的分別，卻採取「錯了便騙」的計劃，所謂改正只是美化的藉口。他不信納被告真誠相信改時間及用代替品是合情合理的方法，各人亦有份參與，遂裁定罪成。

案中的五名被告（從左至右）：趙志興、葉德杰、張嘉明、余維德及薛家俊。（資料圖片）

混凝土磚測試做假

案情指，路政署2012年啓動港珠澳大橋工程，用以建橋的混凝土磚、泥土、石頭等，須交予土木工程拓展署檢測。土木署同年就此設立小蠔灣試驗所，該試驗所的管理及運作外判予嘉科工程顧問有限公司。

約2013年，有實驗室職員未能按時測試，首兩名被告發現後，便叫負責的實驗室職員「弄妥」問題，以完成報告。實驗室職員遂更改電腦的測試日期及時間，以符合要求。此外，因最初用以測試的混凝土磚已遭壓碎，職員又會以代替品重做該次測試，得出虛假的模擬結果。

政府損失逾5千萬元

土木工程拓展署在事件曝光後，覆核測試紀錄，而路政署亦在大橋多處進行撞擊測試，政府因此額外花費逾5千8萬元。

案件編號：DCCC1031/2017