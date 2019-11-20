【屯門異味】保安局：各政府部門已徹底調查　暫無進一步發現

上月屯門良景邨一帶曾傳出刺鼻氣味，其後氣味蔓延至屯門市中心及碼頭一帶，多名市民因此感身體不適。政府早前公布綜合回應，指未能確定起因及源頭。保安局今日（20日）回覆立法會書面質詢時指，各政府部門已徹底調查上述事件，暫無進一步發現，部門會繼續留意有關情況。

屯門上月屯門有人報告有刺鼻氣體，一度懷疑是警察大興行動基地洩漏催淚氣體。（資料圖片）

民主黨立法會議員尹兆堅書面質詢有關屯門刺鼻氣味情況，保安局局長李家超回覆中引用政府早前綜合回應，列出消防處、警方及環境保護署同樣未能找到源頭。李又指，各政府部門已徹底調查上述事件，暫無進一步發現。

對於有人質疑事件與解放軍使用青山靶場有關，李家超回應稱中國人民解放軍駐香港部隊嚴格按照《基本法》及《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》在香港履行防務職責，而防務工作不屬特區政府事務，故不會評論。

過去多個月各區都出現「連儂牆」，市民以便利貼等表達意見。（資料圖片）

另外，過去多個月各區都出現「連儂牆」，市民以便利貼等表達意見。食物及衞生局局長陳肇始今日回覆立法會書面質詢時指，相關政府部門一直密切留意有關情況，截至本月17日，政府相關部門已在全港約160個地點進行聯合清理行動。她又預計，跨部門聯合清理非法招貼行動會持續進行，政府除盡量調派現有人員外，亦已因應需要增聘人手清理。