【逃犯條例】陳肇始：醫學文獻無顯示催淚彈引致二噁英中毒個案

本港自6月爆發反逃犯條例示威，五個多月以來警方在本港發射數千發催淚彈，不少市民質疑催淚彈的成分對人體是否有害，甚至是否會釋出山埃及二噁英。 食物及衞生局局長陳肇始今天（20日）回覆立法會議員的質詢時，指衞生署及醫院管理局的香港中毒諮詢中心審視過醫學文獻，發現目前未有研究顯示有催淚彈引致二噁英中毒個案，反指焚燒塑膠、垃圾、投擲汽油彈，會釋放出二噁英。她又指，當局發現如環保署的空氣監測站附近曾有人縱火，錄得的懸浮粒子濃度有數小時會上升，甚至高於當天正常水平2倍，對空氣會有影響。

警方使用催淚彈的地點愈來愈接近民居，圖為8月14日，警方在深水埗發射催淚彈，一名途人聞到催淚煙，以手捏鼻。 （資料圖片／高仲明攝）

陳肇始表示，非常關心催淚彈的相關議題，已進行內部研究，也有諮詢專家意見，指衞生署及醫管局的香港中毒諮詢中心審視過醫學文獻，發現目前未有研究顯示有催淚彈引致二噁英中毒個案，又強調催淚彈燃燒時間短，警方多在街道等開放式地方發放，氣體很快就會消散，即使有山埃也會很快消散。

她反指，一般在空氣及環境中也有微量的二噁英，而如果有人燃燒物體，包括樹木、塑膠、垃圾等，都有機會釋放大量二噁英，直指示威者投擲汽油彈，會釋放二噁英。

公眾要求政府公開催淚彈的成分，陳肇始指，當局在檢視文獻後，得悉催淚彈的一般成分，不過為免影響警方的行動能力，不便公開警方裝備的採購細節，她強調當局一直有與警方聯絡，警方稱其購買的催淚彈與其他國家無大分別，又指警方採購審慎，保證安全。

陳肇始直指示威者投擲汽油彈，會釋放二噁英。 （資料圖片／余俊亮攝）

另外，陳肇始表示，當局曾檢視過催淚彈對空氣的影響，發現沒有甚麼影響。她解釋，催淚煙是粒子，會向下沉，擴散範圍有限，環保署認為對空氣不會有大影響，而當局分析了今年6月至今，曾施放催淚彈地區附近空氣監測站錄得的粒子數據，分析的方法是比對在施放催淚彈期間和之前時段附近監測站的粒子濃度是否有明顯變化，亦比對同期間其他沒有施放催淚彈地區監測站的數據，結果發現監測站錄得的粒子水平並無異常。不過，她補充，當局發現如空氣監測站附近曾有人縱火，懸浮粒子濃度有數小時會上升，甚至高於當天正常水平2倍，她稱因縱火會造成大量濃煙，因此對空氣會有影響。她續指，當局發現水質監測站的數字也沒有異常。

民主黨的黃碧雲質疑陳肇始作為食衞局局長，應考慮市民健康及環境，為何不向警方索取催淚彈的安全數據表，讓公眾了解成分及如何處理，「你唔係從屬保安局局長㗎嘛！佢哋話安全就安全啊？你有無化驗過啊？美國份安全數據表話N95口罩係唔得㗎（不夠保護）！你份指引係錯㗎！」而醫學界的陳沛然就稱，連醫護人員也不知如何處理催淚彈等武器，如前天有催淚煙飄進伊利沙伯醫院，醫護人員都不知如何洗走院內的化學成分，質問陳肇始為何有時說自己不了解催淚彈成分，但同時又可以說催淚彈的成分是安全。

公眾質疑催淚彈影響人體健康，要求政府公開催淚彈的成分。 （資料圖片／羅君豪攝）

陳凱欣問到，當局會否派專家到學校等受影響的地方，量度校內毒素濃度是否適合復課，陳肇始稱已把衞生署的指引發放予教育局，當中不單說明清洗方法，也有指出如不適時可能會出現的症狀，又指如學校在清洗上有問題，可聯絡食環署。民建聯的鄭泳舜問到，當局會否與民政事務處合作，幫老人家、老人院、幼兒中心進行清潔，陳肇始指，未來會檢討指引有無需要改善的地方，而如果民政事務處發現地區市民有需要，可以向當局提供資料。

會計界的梁繼昌追問有關二噁英及相關監測問題，環境局局長黃錦星表示，全球最大的二噁英產生源頭，都是源於露天燒垃圾，他又指，今個月的二噁英水平仍在取樣當中，當局已要求化驗所盡快完成化驗過程，但相信數星期後才會有結果。