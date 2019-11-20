【復課】屯門天水圍小學多次受催淚彈波及　校長：會教學生疏散

全港學校自上周四（14日）起停課至昨日（19日），教育局宣布今日起中小學復課，有不少學校因早前曾受催淚彈波及，仍需要繼續停課清潔校園，但有不少學校已完成清潔重開校園，記者今早到屯門及天水圍的學校，有家長表示擔心學校有催淚彈殘留物，叮囑子女回校之後用濕紙巾抹桌椅，有校長更表示已外聘專業清潔公司徹底清洗冷氣和抽風系統，更打算在每個課室添置醫療級別的空氣清新機。

屯門鄉事會路一帶過去爆發多次衝突，警方在附近施放催淚彈，波及位於十字路口的青山天主教小學，復課首日早上7時多記者來到學校，發現只有個別學生戴上口罩，有家長表示校方已發通知指有相應措施處理，不太擔心。送兒子上學的爸爸余先生說：「之前都有睇直播，催淚彈數量不多，應該已經散走，今日沒有為兒子戴上口罩，日後則視乎情況而定。」

校長：已外聘專業清潔公司

另一位家長蔡小姐今早為小朋友戴上口罩上學，但她表示主因是正值流感高峰期，並不擔心催淚彈殘餘物會影響小朋友健康，指學校會有相應措施處理。

家長李先生則指：「學校已向家長發出通告，交代校方已特別聘用清潔公司清潔學校設施，亦不會過份擔心。」

青山天主教小學校長容偉鴻表示，昨日已在網上發通告給家長，解釋學校相關清潔安排。「校方每天有恆常清潔校舍，學校內亦有口罩提供，而飲水機則會每天放學後放水和封閉，翌日亦會先放水15分鐘才開放給學生使用。」

另外，校方早排外聘專業清潔公司徹底清洗冷氣和抽風系統，亦在復課前完成清潔，而清潔後亦已圍封暫停使用，「因為可能近日再有活動，未知何時完結，現時氣溫漸清涼，我們也暫時不使用冷氣系統」。他說

而容校長更透露，由於地理位置貼近經常發生社會活動的地點，未來將每個課室添置醫療級別的空氣清新機。校方亦和香港紅十字會合作，為師生安排緊急情況應變講座，學校會在突發情況發生時能有效地疏散。對於仁政街有交通燈損毀，校方也安排老師到路口協助學生安全過馬路，尤其保障單獨回校的學生安全。

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家長：叫孩子上課前清潔桌椅

位於天水圍天耀邨的伊利沙伯中學舊生會小學，過去多次受催淚彈汲及，該校於今日復課，家長羅太帶着就讀二年級的小朋友上學，她表示自己一直也有看直播留意事件，由於最後一次在學校附近爆發衝突是上周六（16日），而警方亦有投放催淚彈在警署後方，不過她認為警署與學校始終有段距離，而且也隔了數天，知道口罩作用不大，因此也沒有讓小朋友戴上口罩回校。

羅太笑言自己其實也有做一些「門面功夫」，她說：「始終都停咗課幾日，我叫佢一返學就用濕紙巾抹自己張枱同櫈，不過始終呢啲嘢（化學物）唔係細菌，唔係咁易就無事，不過做咗自己會安心啲！」目前羅太認識的家長都決定讓小朋友回校上課，自己亦會留意小朋友健康情況。

醫生建議校服要每日清洗

公共醫療醫生協會會長馬仲儀建議家長要提醒小朋友多洗手，不要經常用手觸摸眼耳口鼻，校服則最好日日洗，而且是長時間浸洗，但若然是落公園玩突然有催淚彈在附近釋放這種情境，最好是拋棄該身衣物。而復課後，如果留意到本身有呼吸道問題的小朋友病情惡化，或皮膚出現一般敏感徵狀、發紅，就要考慮是否自行停課去看醫生。

教育局：參考衞生防護中心的指引

記者曾向教育局查詢，有關受催淚彈影響的學校有否清潔指引，該局回覆指個別學校的環境若受最近社會事件影響，可參考衞生防護中心的指引，詳情已上載至衞生防護中心網頁。