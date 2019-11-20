【逃犯條例】催淚彈殼遺街上　清潔工憂處理後易墮法網

反修例風波持續逾5個月，警方多次發放催淚彈驅散示威者，全港多區都受催淚煙殘餘物影響。有清潔工人工會今日﹙20日﹚表示，食環署外判清潔工需長期在街道工作，首當其衝受催淚煙殘餘物影響，吸入大量有毒物質，惟清潔工只獲提供普通外科口罩及膠手套，保護裝備明顯不足，要求暫停外判清潔工在嚴重受催淚煙影響的街道上工作，改由專業人員清潔，保障工人的職業安全健康。 另外，示威過後地上不時殘留彈殼，有清潔工憂親自處理丟棄或會誤墮法網，即使通報相關部門又未必即時可處理。

清潔工只有少量保護裝備。（黃偉倫攝）

清潔服務業職工會幹事杜振豪表示，彌敦道近油麻地至尖沙咀一帶近日爆發嚴重衝突，警方曾大量發射催淚氣體，對彌敦道一帶造成嚴重污染，途人經過需掩鼻，更會不時咳嗽。而食環署外判清潔工需長期在街道工作，首當其衝受影響，卻只有普通外科口罩、膠手套保護，明顯不足。

香港婦女勞工協會總幹事胡美蓮表示，清潔工除了咳嗽，亦有頭痛、眼澀等症狀。她又稱，在6、7月的示威時，示威者一般較少遺下垃圾，會自行清理，但近數月警方不斷以催淚彈驅散，示威者亦無執拾垃圾，衞生環境較惡劣。

多個工會聯署要求，政府在確認催淚彈帶引起的禍害前，應暫停使用。（黃偉倫攝）

衝突過後，地上不時遺留大量來自警方的彈殼，現時有指引指應通報相關部門處理。食環署職工權益工會副主席李美笑表示，原本彈殼應由警方處理，但現時數量過多，通報又未必即時獲處理，工友又不能任由彈殼於地上，不知如何處理，署方的指引亦未有提到。胡美蓮亦表示，清潔工擔心彈殼為軍火，隨便觸碰或誤墮法網，批評指引模棱兩可。

天主教勞工事務委員政策研究幹事羅佩珊表示，外判清潔工長時間工作會影響健康，政府有責任保護，直言：「外判不等如將責任外判。」她續稱，清潔工使用掃帚時，可能揚起污染物，而用水清潔時，亦會揚起煙霧，令工友雙眼熾熱，卻沒有眼罩保護，希望當局可關注清潔工的問題。

胡美蓮表示，工友擔心處理彈殼後，會誤墮法網。（黃偉倫攝）

清潔服務業職工會、食物環境衛生署管工職系工會、清潔工人職工會、香港婦女勞工協會、天主教勞工事務委員會、勞工組、香港食物環境衛生署職工權益工會等組織聯署要求，政府在了解催淚彈對公共衛生的禍害，以及有保障市民健康的對策前，應勒令警方停用催淚彈；在催淚彈重災區，政府需委派專業人員清潔；在影響較輕微的地方，政府需向清潔工提供培訓及足夠裝備，至少包括眼罩、N95口罩、膠手套、頭套等。