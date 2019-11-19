【11.18‧油尖旺】彌敦道殘留強烈刺鼻味　清潔工無裝備頂硬上

全城關注近日香港理工大學警民攻防戰，昨日（18日）數以十萬計的示威者聚集在油尖旺一帶，設法營救被困的理大示威者，最終警方施放催淚彈及出動水炮車清場，今日（19日），彌敦道近佐敦一帶道路有強烈刺鼻味，記者於現場發現，食環署清潔工人在清潔時，只戴上一個普通口罩，有清潔工透露，刺鼻的味道「好勁」。

刺鼻環境下，清潔工工作時只有一個普通的口罩。（鄧詠中攝）

衝突過後，今日彌敦道一帶遺有大量雜物、磚頭、彈殼、藍色水等，現場不時傳來強烈的刺鼻味道，途人均掩鼻急急離開。

無裝備下工作7小時 有工友透露味道「好勁」

今午2時許，記者發現有清潔工在佐敦逸東酒店附近清理雜物及沖走藍色水，惟工友只是戴上一個普通的口罩，其中一名清潔工透露，由今早7時起已於佐敦裕華附近開始清潔，即遇到記者的時候，他們在無足夠裝備的情況下，已於現場清潔了近七小時。

工友透露，他們主要負責清潔油麻地大街小巷。另一清潔工則指，「（相關人士）話買緊3M口罩，唔夠（貨）」，暫只好用一般口罩，他無奈指「頂住先」，亦有清潔工用毛巾包頭。亦有清潔工慨嘆，陣陣刺鼻的味道「好勁」。

有清潔工用毛巾包頭。（鄧詠中攝）

工會稱曾有工友咳嗽一周 打算轉工

事實上，自反修例風波以來，不時有人發現清潔工在無裝備的情況下要前往曾放過催淚彈、出動過水炮車的地方工作，如10月20日警方在尖沙咀一帶射藍色水，翌日亦有人發現清潔工在無裝備下清潔刺鼻藍色水。

清潔工人職工會總幹事胡美蓮稱，自反修例以來，工友在沒有裝備下便被派往曾發生衝突的現場工作的情況很普遍，她稱工會一直有接觸全港十多區的清潔工人，普遍被派往曾發放催淚彈、藍色水的地方工作的工友均稱，工作時四周剌鼻的氣味，令他們喉嚨不適、剌眼，甚至出現咳嗽不停，需要停工看醫生，最嚴重的一個工友咳了一個多星期，打算轉工。

工會促政府向外判商發津貼買裝備

胡美蓮表示，工會多次向食環署要求向清潔工派發裝備，惟署方均指，已向外判商發出建議指引，要求外判商應進行風險評估，並採取適當的預防措施，包括向清潔工人提供充足及合適的個人防護裝備。惟胡美蓮稱，很多時外判商基於開支問題，「唔捨得」買裝備。胡美蓮表示，過去數月，都是靠義工提供口罩及眼罩給清潔工。胡美蓮稱，署方現時是將所有責任推卸在外判商身上，「但依家個問題係政府造成」，胡認為政府應向外判商派發津貼。

立法會議員朱凱廸亦於Facebook發帖文指，食環清潔工只有普通口罩和手套，身體被迫曝露於化學物質中，他已要求食衛局馬上給予清潔工更合適的保護服。

《香港01》正就事件向食環署查詢，有待回覆。