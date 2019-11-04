【逃犯條例】零裝備吸入催淚煙　清潔工：喉嚨辣　為省錢不求醫

反修例風波持續，多區於過去五個月屢次爆發衝突，鬧市如銅鑼灣區更是無可避免。維園多次為遊行、集會的必經之路，於此地工作的清潔工亦難免受到波及。清潔工陸女士是雖然是假期工，但因逢周日上班，基本上難以「避過」；她笑言本周日（3日）是難得的平靜。她無奈道，在過去四個月，工友不時吸入「飄過嚟」的催淚煙，感到刺眼、喉嚨辣，惟醫療費昂貴，只可以多喝水。 另外，亦有年近八旬工友下班時，附近多處封路、地鐵站關閉，感到無助，工會指曾有工友反映，「會行返屋企，聽過旺角行返石硤尾，銅鑼灣行返筲箕灣」；工會指，食環署或外判商有責任為清潔工提供適當配備。

銅鑼灣昨（3日）迎來難得的平靜，多名外傭於維園聚餐。（黃詠榆）

非清潔厠所工沒有口罩 一吸到催淚煙會流眼水、鼻水

年近六旬的清潔工陸女士是「假期工」，通常於星期日上班。她說，自運動於6月開始，警方不時於銅鑼灣施放催淚彈，「陣煙飄過嚟，你話聞到係咪會好唔舒服？」她直言，掃地工友連外科口罩也沒有，「我哋唔係洗廁所嘛」，一吸到催淚煙便眼水、鼻水直流，除非有公司指示，否則也不能休息或提早下班。

她憶起，曾有一次衝突中，康文署因應情況叫一班工友提早下班，惟銅鑼灣地鐵站早已關閉，一眾工友只好走到天后站。而在場警察追趕示威者，又不斷以警棍敲打牆壁，「嚇到鼻哥窿都冇肉，兩晚瞓唔到」，大家爭相走避，有工友於落樓梯時摔倒，腳部受傷。

據她了解，前日（2日）警方首次於維園放催淚彈，大班工友表示不適，「後遺症就冇，但覺得刺眼、喉嚨辣。」她無奈道，私家醫生醫療費昂貴，公立醫院輪候時間又太長，只可以著同事多喝水，不欲求醫。

清潔工陸女士指，曾經在毫無裝備下吸入催淚煙，眼水、鼻水直流。（黃詠榆攝）

八旬清潔工下班後交通受阻 回家路難

約80歲的清潔工霞姨則指，有一晚銅鑼灣衝突入夜後持續，地面交通受阻，「連的士都搭唔到」，有年輕人見狀主動帶她坐地鐵回家，令她相當感動，「我話俾返200蚊佢，佢都唔肯收！」她又批評，有部分示威者塗污、又以花盆堵路，清潔工人需花大量心力清潔，直呼「做死阿婆咩！」

清潔工霞姨批評，有部分示威者塗污牆壁，她需花大量心力清潔。（黃詠榆攝）

清潔工人職工會組織幹事梁芷茵指，銅鑼灣、旺角、太子等地經常爆衝突，惟清潔工往往只得普通口罩、黑色膠手套。她續指，有部分工友吸入催淚煙後，不停咳、喉嚨不適，需要求醫。另外，她提到不少工友即使獲准提早下班，但地面已封路，「會行返屋企，聽過旺角行返石硤尾，銅鑼灣行返筲箕灣」，工會未有接獲工友離開時受傷的求助。



梁又指，食環署早於9月初便發布指引，提及若工友工作地點有特別事故，經公司作出風險評估後，可提早下班。惟她指，有工友向其反映「收唔到通知，好睇個別管工決定」。她批評，食環署的指引欠懲罰性，又沒有加撥金錢予外判商，購入合適防具。梁認為，食環署或外判商有責任為清潔工提供適當配備，「防到催淚煙嘅口罩，同埋較好嘅化工手套，因為物件都有可能有殘留物質。」