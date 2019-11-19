中小學周三復課　校長：料有學生情緒較波動　中六生聖誕或要補課

全港學校自上周四（14日）起停課，將於明日（20日）復課。理大示威衝突事件牽動全城，有中學及小學校校長均指，明日恢復上課，已提醒社工及教師密切注意學生情緒狀況，未必會特別在課堂提出討論事件，但會因應學生情況個別輔導。有校長指，希望下月前可舉辦法律、心理學的講座，讓學生多了解公民權益，對社會事件分析有更全面的判斷，同時學習情緒管理，以抒解負面情緒。

獅子會中學校長林日豐表示，預計個別學生對示威事件投入及關注度較高，因憂慮理大「手足」的情況，復課後情緒或會不穩，已提醒社工及教師密切注意學生情緒健康。（資料圖片）

料個別中學生復課情緒較波動

因應示威者在各區堵路示威，全港學校自上周四起停課，明日仍有個別學校繼續停課。津貼中學議會當然執委、獅子會中學校長林日豐表示，預計個別學生對示威事件投入及關注度較高，復課後情緒或會不穩，已提醒社工及教師密切注意學生情緒健康。

反修例風波持續超過五個月，警民衝突不斷升級，他指特別擔心未成年學生，受到社會氛圍影響，容易模仿示威者破壞行為，以渲洩不忿情緒，正計劃在聖誕假前邀請專業人士舉辦心理學講座，希望讓學生學習情緒管理及溝通表達，以抒解負面情緒。另外，亦可舉辦有關法律知識的講座，了解公民權益，令學生對社會事件分析有更全面的判斷。

有不願具名的小學校長則指，預計理大衝突事件，對小學生的情緒影響相對較少，但慨嘆學生要提早了解現實世界的情況，「例如點解政府、警察做錯事會冇後果。」他指，學校不會主動在課堂上討論事件，若學生主動提出疑問，則會嘗試解說示威者與警方雙方的角色，同時引導學生學習包容、尊重、寬恕等價值觀及態度；若留意學生情緒有異樣，則會作個別輔導。

受停課影響 中六生聖誕或要補課

全港學校停課四日，林日豐指，學校已透過網上系統，安排學生課業，但教學進度仍會稍為受到影響，特別中六文憑試課程較為緊湊，農歷新年前要舉行模擬考試等，故預計聖誕節期間，或需要安排學生補課。