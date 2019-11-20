【11.20】中大下周一全面復工　城大多個設施停服務

香港中文大學宣布，校園內辦公室於明天及後天（21日及22日）仍然關閉，個別部門可以按需要安排負責緊急或必要工作的人員回校工作，其他職員亦可自願返回辦公室工作及評估受影響情況。所有醫學院校外辦公室將如常運作。中大預期可於下星期一（25日）全面復工，並於本星期五公布有關安排。 城市大學則指，因校內多處作復修工作，故明日（21日）至下周日（24日），提供非緊急服務的教職員在家工作；大學圖書館、電算服務中心、般哥展覽館及所有康體設施繼續停止服務。

中大指，經初步觀察和評估，目前校園大致安全平靜。為進一步確認校園環境的安全，大學委托了獨立認可實驗室，展開空氣、水質和環境表面的採樣和化驗。前線部門全力復修，校巴及收費穿梭小巴仍未能提供服務，部份停車場受到嚴重損毁，未能開放使用。校內只有少部份餐廳恢復營業，超級市場仍然關閉。

城大則指，校長郭位及大學管理層自上周六（16日）起，每天在校園及宿舍巡視各單位情況。因校園遭受嚴重破壞，多處有大量復修工程仍在進行，為顧及校園運作、安全等因素，校方決定於本月21至24日（周四至周日）期間，所有提供非緊急服務的教職員在家工作；大學圖書館、電算服務中心、般哥展覽館及所有康體設施繼續停止服務；部門主管可透過電子平台統籌教職員召開會議等；部門主管可按實際需要，協調教職員返回辦公室提供必要服務。